جعفر: جوميز عليه دور في تصحيح مسار الزمالك بالدوري المصري

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض عليه دور كبير في تصحيح المسار بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك تأثروا بالفوز بالكونفدرالية خلال مباراة فيوتشر وأيضا العامل البدني كان له دور كبير في الظهور بهذا الشكل ويجب أن نعذرهم".

وأضاف: "الجهاز الفني عليه دور كبير في تحفيز اللاعبين بداية من مباراة الاتحاد السكندري من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط وتحسين وضعية الفريق في جدول ترتيب الدوري".

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الإتحاد السكندري الإثنين القادم باستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجوله الخامسه والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأبيض قد تعادل مع فيوتشر فى الجوله السابقه حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد٢٥ نقطه بينما يحتل الإتحاد السكندري المركز الخامس ب٣٦ نقطه