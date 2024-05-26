شيماء سيف آخرهن.. نجمات خضعن لتكميم المعدة لوزن مثالي (صور)

تسببت تصريحات الفنانة شيماء سيف مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" المُذاع عبر قناة MBC مصر الفضائية حول إجرائها لعملية تكميم المعدة في جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي ما جعلها تتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل لعدة أيام .

وكشفت شيماء خلال الحلقة عن السبب الأساسي في تفكيرها في التكميم قائلة: "عملت عملية تكميم معدة، أنا صاحبة مقولة ليه أعمل رجيم وأنا قدامي شوكولاتة ولامكرونة بشاميل، بس لو نفتكر، أنا بردو اللي كنت بطلع أقول أنا الحمدلله صحتي كويسة، لو حصل لصحتي حاجة، إلا صحتي، وحصل".

وأضافت: "السنة اللي فاتت رجلي بدون سابق إنذار وركبتي مش قادرة أتنيها، صحيت من النوم ركبتي مش قادرة اتنيها، مش عارفة اعمل ايه، بطلع سلمة كدة، بصرخ وبحس بوجع فظيع".

وأوضجت أنه عنما استشارت طبيب عظام نصحها بإجراء عملية تغيير مفصل وهو ما سبب لها حالة نفسية سيئة حتى أن علمت صديقتها مي كساب ونصحتها بالتكميم .

واختتمت حديثها وقالت: "أول ما عملت العملية بتنزلي 20 كيلو، وبعدها بقى 6 كيلو وحاجات كدة، واحساس انك تنزلي من 3 أرقام على الميزان لرقمين احساس حلو، نزلت 50 كيلو حتى الآن".

ولم تكن شيماء سيف هي الوحيدة من ضمن الفنانين العرب التي خضعت لتكميم المعدة حيث خضع كثيرون لها وخاصة في الآونة الأخيرة، وفيما يلي أبرز هؤلاء الفنانين.

نجمات أجروا عملية تكميم

مي كساب

أجرت الفنانة مي كساب عملية تكميم المعدة بعد أن عانت من مشكلات صحية، وفاجئت جمهورها بفقدانها المفاجئ في الوزن والذي كان ظاهرًا بوضوح في آخر أعمالها الفنية مسلسل العتاولة الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2024 .

وأوضحت كساب إن اتخاذها لقرار خضوعها لعملية تكميم المعدة هو أفضل قرار قد اتخذته في حياتها، وأنها نادمة على الوقت الذي أضاعته قبل إجرائها لعملية التكميم .

ندى رحمي

أجرت الفنانة ندى رحمي هي الأخرى عملية تكميم للمعدة عام 2019، والتي نجحت في انقاص وزنها بشكل كبير جدًا حيث كشفت في إحدى مدخالتها أنها كانت تعاني من السمنة المفرطة حيث أن وزنها وصل لـ 192 كيلو، وفقدت بسببها ما يقرب من الـ 100 كيلو من وزنها.

لعملية تكميم معدة، وكشفت في برنامجها أن العملية ليست سهلة على الإطلاق، لكنها نجحت في إنقاص وزنها بشكل ملحوظ، شجع كثيرين للإقدام على هذه الخطوة.

وعن نظرتها للحياة بعد العملية قالت:" اكتشفت حياة أخرى وعرفت أمشى وألبس وفكرى تغير".

ديانا كرازون

لم تستطع ديانا كرزون أن توضع في خانة زيادة الوزن على الإطلاق وخاصة بعدما أثر بشكل كبير على حياتها وقالت في تصريحات صحفية سابقة: "أنا لا أخجل من أي عمل أقوم به، وقمت بإجراء عدة عمليات تتعلق بصحتي ووزني، وهذا شيء لم أخفه ولا أنكره وأهم عملية قمت بها كانت تكميم المعدة".

فبعد أن فازت ديانا بالمركز الأول في برنامج سوبر ستار، قررت التخلص من وزنها الزائد، الذي ظهرت فيه خلال البرنامج فلجأت إلى العميلة ومن ثم رجيم الماء حتى وصلت لجسمها المثالي.

فجر السعيد

كانت فجر من الفنانت التي خضعن لتكميم المعدة ولكن انتهت نتائجها بشكل سيئ حيث كادت أن تنهى حياتها وتعرضت إثرها لنزيف حاد وتوقف في عضلة القلب، أدى إلى بقائها في العناية المركزة لمدة شهر كامل.

وانتقدت الإعلامية شيماء سيف بعد ظهورها الأخير وإعلانها عن إجراؤها للعملية ونشرت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي معلقة: "شيماء سيف ضعفت ودمها صار ثقيل، كانت تقتلني ضحك الان تكسر خاطري، حسافه عليها خسرنا نجمة كوميديا".

مي فاروق

لجأت مي فاروق لعملية اتكميم بعد أن جربت العديد من طرق خسارة الوزن والتي بائت بالفشل حيث كشفت المطربة تفاصيل فقدانها لوزنها، وقالت خلال حوارها ببرنامج "SPOT LIGHT" المذاع على قناة صدى البلد: "أنا عملت عملية تكميم معدة منذ 3 سنوات".

وأوضحت أنها اتخذت قرار العملية؛ بعد السير فى أكثر من طريق لفقدان الوزن، ولم تتمكن من ذلك، وتابعت: "مش هقول زي اللى بيقول، أنا عملت رجيم، وكلام غير صحيح، لأ، أنا عملت عملية، ودي حاجة مش عيب".

وعن شعورها بعد فقدان الوزن قالت: "حسيت بنفسي بعد فقدان الوزن، ففقدان الوزن الزائد؛ يعطي للشخص ثقة بالنفس".