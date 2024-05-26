طفل يفقد حياته غرقًا في شبين الكوم

فقد طالب حياته غرقًا، أثناء السباحة في بحر شبين الكوم، لعدم إجادته السباحة وجرى الدفع بقوة أمنية مصحوبة بقوات الإنقاذ النهري وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى وتحرير محضر بالواقعة.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمان أ. ع. ج، 16 عامًا، طالب، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى جامعة المنوفية لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة نحو الحادث.

وحررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة، وذلك بعد سؤال شهود العيان وأسرة المتوفي، وجار إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وتسليم الجثمان لذويه.

دخلوا في كمين بحشيش .. حبس خفيرين خصوصيين اصطدما بأرتكاز أمني بمدينة 15 مايو



امرت جهات التحقيق بالقاهرة ، بحبس خفيرين بإحدى الخفرات الخاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن اصطدما بالصدادة الحديدية للكمين ولاذا بالفرار تاركين الدراجة المشار إليها وعُثر بجوارها على كمية من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

دخلوا في كمين بحشيش .. حبس خفيرين خصوصيين اصطدما بأرتكاز أمني بمدينة 15 مايو

فقد تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من إحدى الارتكازات الأمنية بدائرة القسم بأنه حال محاولة القوات إستيقاف شخصين يستقلان دراجة نارية، من دون لوحات معدنية- تم ضبطها، قاما بالاصطدام بالصدادة الحديدية للكمين ولاذا بالفرار تاركين الدراجة المشار إليها، وعُثر بجوارها على كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،500 كيلو جرام.

بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة خفيرين بإحدى الخفرات الخاصة، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، مصابين بعدة جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بقيامها بالإتجار بالمواد المخدرة المضبوطة، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع طفل على يد عامل في ورشة بالقليوبية

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، بعدما استدرج طفلا وقتله فى ورشته وذلك لسرقة 300 جنيه بمدينة الخصوص، تم القبض علي المتهم وتوالت النيابة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بمصرع طفل يدعى “ مصطفى. أ ”13 سنة على يد عامل في ورشة “ أحمد.ع ” 31 سنة فى دائرة قسم شرطة الخصوص.