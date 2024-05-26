ياسمين صبري في مرمى الانتقادات.. عقدة جورجينا تظهر مجددًا

منذ لحظة دخولها مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار سريعًا وتوجهت عدسات الكاميرات إليها بسبب إطلالتها الساحرة ومكياجها المتناسق لتجعلها حديث الجماهير، ولكن ذلك لم ينمعها من الوقوع في خطأ التكرار حيث وصفها المتابعين بتقليدها المستمر لجورجينا خاصة أن الفستان التي كانت ترتديه يشبة فستان عارضة الأزياء في حفل Joy Awards 2024.

ياسمين صبري

ياسمين صبري

فستان ياسمين صبري نسخة مقلدة من فستان جورجينا

ظهرت ياسمين صبري بفستان طويل بدون أكمام واتسم بالقماش البيج اللامع، من تصميم مصمم الأزياء جان بيار خوري وتزينت ببعض المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها، ومن الناحية التجميلية فقد اختارت مكياج بألوانات النود وتركت شعرها منسدلًا بحرية.

ياسمين صبري

ياسمين صبري

وبعد نشرها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، لاحظ المتابعين أن فستانها مطابق لفستان جورجينا الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2024 ، حيث ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة وحبيبة كريستيانو رونالدو بفستان من اللون الفضي البراق، دون أكمام بقصة "الكب" وفتحة ساق طويلة ونسقت معه قفازات سوداء من المخمل ارتدت فوقها أساور من الألماس، وعقد لامع عند الصدر.

جورجينا

جورجينا

جورجينا

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون على تشابة فستان ياسمين صبري وجورجينا

فتح رواد السوشيال ميديا أبواب النار على ياسمين صبري، بعد ملاحظة الجماهير تقليدها لجورجينا وعلقوا على الصور المنشورة والتي جاءت كالأتي، " ليه بتقلدي جورجينا في كل حاجه"، " مش كفاية بقي تقليدي جورجينا"، " كل هذا ويقولون ماتقلد جورجينا فستانها يقارب لفستان جورجينا في جوي اورد"، بطلي تقلدي جورجينا"، " الو وينك رونالدو تسمعني"، " فستان جورجينا".

ملامح ياسمين صبري في مرمى انتقاد الرواد

في الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لـ ياسمين صبري خلال تواجدها في مهرجان كان السينمائي، وكان الأمر الذي تسبب في حيرة المتابعين هي أن الصورة المتداولة تظهر فيها بشكل طبيعي دون تعديلات، بينما نشرت نفس الصور على حسابتها الرسمية وكان هناك تعديل واضح.

وأثارت الصور ضجة كبيرة، وتصدرت تريندات مواقع السوشيال ميديا، وأشار المتابعين إلى أن "الفلاتر" تظهر الفنانة بشكل خالٍ من الشوائب، على عكس الصورة الحقيقة التي تكون بها عيوب.