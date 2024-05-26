أكرم توفيق: استحقينا حصد دوري أبطال أفريقيا والجماهير كلمة السر

أعرب أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد التتويج بدوري ‏أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ النادي، وتتويجه بشكل شخصي بجائزة رجل مباراة ‏الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت مساء اليوم على استاد ‏القاهرة.

أضاف توفيق إن تتويجه بجائزة رجل المباراة في نهائي دوري أبطال إفريقيا تتويج لجهود ‏كل اللاعبين على مدار موسم بالكامل، الذي كلله الفريق بالفوز باللقب وإسعاد الملايين من ‏جماهيره.‏

ووجه أكرم توفيق الشكر إلى مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، بعد الفوز باللقب الإفريقي، ‏مؤكدًا أن الأهلي استحق الفوز بلقب دوري الأبطال، وأن الجماهير دائمًا ما تكون كلمة ‏السر في الانتصارات والفوز بالبطولات.‏

توج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي بهدف نظيف في المباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي بعدما كانت مباراة الذهاب في مدينة رادس انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف قبل أن ينتصر الأهلي في الإياب بهدف نظيف.

وحصد الأهلي اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية المتوجة باللقب الأفريقي.