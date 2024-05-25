رضا سليم: نعدكم بمزيد من البطولات

أكد المغربي رضا سليم لاعب النادي الاهلي ، أن فريق الترجي التونسي فريق قوي ولعب بشكل جيد في نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وواصل في تصريحاته( لكورة كل يوم على قناة الحياة) أشكر الجمهور على مساندته لفريق الأهلي للحصول على بطولة إفريقيا وندعهم بمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي بهدف نظيف في المباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب في مدينة رادس انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف قبل أن ينتصر الأهلي في الإياب بهدف نظيف.

وحصد الأهلي اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية المتوجة باللقب الأفريقي.