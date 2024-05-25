رئيس غرفة الصناعات الهندسية يؤكد الصناعات تمثل أهم ركائز الإقتصاد المصرى

اكد المهندس محمد البودي رئيس غرفة الصناعات الهندسية بالإسكندرية على أهمية الصناعات الهندسية في تحقيق التنمية الشاملة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري.

كما شدد " البودي" على دور المهندسين في تطوير هذه الصناعات ورفع كفاءتها، داعيًا إياهم إلى المزيد من الابتكار والإبداع كما أكد علي دور الغرفة في دعم جميع الصناعات الهندسية في مختلف المجالات التدريبية والاداريه والتقنيه مع محاولات جاهدة لربط المصانع الهندسية ببعض للوصول لاقصي تكامل بين الصناعات الهندسية المختلفة وتشجيع الاستثمار والتصدير.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية من خلال لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة برئاسة المهندس مينا ميلاد بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية، وقد شهدت الندوة حضوراً متميزاً من المهندسين المهتمين بالصناعات الهندسية، بالإضافة إلى بعض أصحاب مشاريع تعمل في هذا المجال.

وقد أدار الندوة المهندس مينا ميلاد رئيس لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة بنقابة المهندسين بالإسكندرية حيث تميزت الندوة بمشاركة تفاعلية من الحضور، وطرحوا العديد من الأسئلة على المتحدثين ونقاشوا معهم مختلف جوانب موضوع الصناعات الهندسية في إطار دور الغرفة في تقديم الخدمات المتخصصة لاصحاب مشاريع الصناعات الهندسية.

وقدمت شيماء عليبه عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، عرضًا تقديميًا تناول فيه فرص الاستثمار المتاحة في مجال الصناعات الهندسية في مصر، كما استعرضت " عليبه " بعض التحديات التي تواجه هذه الصناعات، واقترحت بعض الحلول للتغلب عليها ودور الغرفة في حل بعض المشاكل التي تواجه مشاريع الصناعات الهندسية ومجموعة من بروتوكولات التعاون بين الغرفة ومؤسسات الدولة التي تهتم بمجال الصناعة.

واكد المشاركون بالندوة، على ضرورة إستمرار مثل هذه الندوات من أجل تبادل الخبرات والمعرفة بين المهندسين في مجال الصناعات الهندسية.