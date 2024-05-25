لقي عامل مصرعه، وتعرض 3 آخرين للاصابة داخل مصنع للحديد في أثناء عملهم بمنطقة الصف، وتوالت النيابة التحقيق .

مصرع عامل وإصابة 3 آخرين داخل مصنع للحديد في أثناء عملهم بالصف

تلقى قسم شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوفاة عامل 20 سنة، وإصابة 3 بإصابات خطيرة، في أثناء عملهم بمصنع حديد بدائرة القسم.

وبالفحص تبين ارتفاع درجة حرارة الفرن ما أدى إلى انفجار وتناثر قطرات لهب الحديد على الأول، وتوفي في الحال، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة، وتحرر المحضر اللازم.

حبس 10 عناصر إجرامية فى 4 محافظات

كما امرت جهات التحقيق ، بحبس 10 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا، بتهمة حيازة كميات من المخدرات بقيمة ملايين الجنيهات فى 4 محافظات.

كانت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط 10 عناصر إجرامية، بحوزتهم مواد مخدرة بنحو 17 مليون جنيه، قبل ترويجها بأربع محافظات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، ومديريات أمن (الإسماعيلية، أسوان، الإسكندرية، كفر الشيخ)، قد أكدت قيام بؤر إجرامية تضمنت تضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بحيازة كميات من المواد المخدرة بقصد ترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبط عنصرين بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 94 كيلو جراما، والخامات والأدوات المستخدمة فى إعادة التدوير، وميزان حساس، وبندقية آلية وعدد من الطلقات و10 خزن.

وكذلك ضبط عنصرين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"، و2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و15 كيلو جراما لمخدر البانجو، وكمية من الأقراص المخدرة، و2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات، وقطعتي سلاح أبيض وميزان حساس.

كما تمكنت من ضبط عنصرين بدائرة قسم شرطة أول أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما 80 كيلو جراما لمخدر الحشيش، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، وعنصرين بدائرة مركز شرطة فوة بكفر الشيخ، وبحوزتهما 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، وفرد محلى وطلقتين، وعنصرين بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ، وبحوزتهما 6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 16.825 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.