محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة هبوط أرضي بشارع جسر النيل بدقادوس

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت المهندسه مني الساعي مدير متابعة المشروعات بالمحافظة بتشكيل لجنة من كافة الجهات المختصة والنزول علي الطبيعة للوقوف علي الأسباب أدت إلي حدوث هبوط أرضي بشارع جسر النيل بدقادوس بمدينة ميت غمر .

وأوضح " المحافظ " بأن الهبوط الأرضي حدث بسبب انفصال في أضعف نقطة في خط طرد الصرف الصحي الخارج من محطة الصرف الصحي بدقادوس بشارع جسر النيل بناء علي تقرير اللجنة بعد معاينة الموقع والوقوف علي أسباب الهبوط .

كما أوضح " مختار " بأن انفصال خط الطرد نتج بسبب ضعف التربة في الموقع والمكونة من طمي النيل رغم اتخاذ كافة الوسائل الفنية لتثبيت التربة وحماية خط الطرد وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وزيادة التدعيمات اللازمة للخط في هذه النقطه الضعيفة .

وأشار " المحافظ " إلي أن انفجار خط الطرد أدي الي كسر في خط مياه الشرب 12 بوصه نتيجة لهبوط التربة أسفل خط المياه ، مما ادي الي انقطاع المياه عن اجزاء بمنطقة دقادوس وتم إصلاح الخط مره اخري وعودة المياه الي طبيعتها ولا توجد أي مشاكل أخري.

ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من صيانة خط الطرد وخط مياه الشرب وإعادة الشئ لأصله ومعالجة الأسباب التي أدت إلي انفصال خط الطرد من خلال زيادة الدعامات الخرسانية والحديدية لهذه النقطه الضعيفه .

وشدد " المحافظ " علي اتخاذ ما يلزم لحماية وتثبيت التربة أسفل خط الطرد منعاً لحدوث انفصال في الخط مره اخري في أي جزء من اجزائه من خلال وضع طبقات كبيرة من الرمل والظلط كتربة إحلال وصب دعامات خرسانية علي أعماق كافية وتدعيمها بكمرات حديديه لحماية الخط حتي لا ينفصل مره اخري في حالة حدوث ضعف في التربة .