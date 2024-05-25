امرت جهات التحقيق ، بحبس 10 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا، بتهمة حيازة كميات من المخدرات بقيمة ملايين الجنيهات فى 4 محافظات.

مخدرات بـ 17 مليون جنيه.. حبس 10 عناصر إجرامية فى 4 محافظات

كانت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط 10 عناصر إجرامية، بحوزتهم مواد مخدرة بنحو 17 مليون جنيه، قبل ترويجها بأربع محافظات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، ومديريات أمن (الإسماعيلية، أسوان، الإسكندرية، كفر الشيخ)، قد أكدت قيام بؤر إجرامية تضمنت تضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بحيازة كميات من المواد المخدرة بقصد ترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبط عنصرين بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 94 كيلو جراما، والخامات والأدوات المستخدمة فى إعادة التدوير، وميزان حساس، وبندقية آلية وعدد من الطلقات و10 خزن.

وكذلك ضبط عنصرين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"، و2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و15 كيلو جراما لمخدر البانجو، وكمية من الأقراص المخدرة، و2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات، وقطعتي سلاح أبيض وميزان حساس.

كما تمكنت من ضبط عنصرين بدائرة قسم شرطة أول أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما 80 كيلو جراما لمخدر الحشيش، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، وعنصرين بدائرة مركز شرطة فوة بكفر الشيخ، وبحوزتهما 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، وفرد محلى وطلقتين، وعنصرين بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ، وبحوزتهما 6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 16.825 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

دخلوا في كمين بحشيش .. حبس خفيرين خصوصيين اصطدما بأرتكاز أمني بمدينة 15 مايو

كما امرت جهات التحقيق بالقاهرة ، بحبس خفيرين بإحدى الخفرات الخاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن اصطدما بالصدادة الحديدية للكمين ولاذا بالفرار تاركين الدراجة المشار إليها وعُثر بجوارها على كمية من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

فقد تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من إحدى الارتكازات الأمنية بدائرة القسم بأنه حال محاولة القوات إستيقاف شخصين يستقلان دراجة نارية، من دون لوحات معدنية- تم ضبطها، قاما بالاصطدام بالصدادة الحديدية للكمين ولاذا بالفرار تاركين الدراجة المشار إليها، وعُثر بجوارها على كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،500 كيلو جرام.

بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة خفيرين بإحدى الخفرات الخاصة، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، مصابين بعدة جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بقيامها بالإتجار بالمواد المخدرة المضبوطة، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.