ضبط 67 كيلو دجاج وإعدام 69 كيلو فسيخ فى حملة تموينية بالغربية

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، استمرار و تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بمدينة كفر الزيات شارع البحر وشارع السوق وقريه الدلجمون ،للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بتحرير 72 محضرا و ضبط 67 كيلو دجاج بانيه ورنجه غير صالحين للاستهلاك الادمي و اعدام 69 كيلو فسيخ ودجاج وكبده ولانشون وجبنه فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

حيث قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بتحرير محضرين الأول التحفظ على 56كيلوبانية فراخ بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الادمى والثاني 11كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمى .

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 21محضرمخالفةالماده 69عدم وجود اشتراطات صحية وعدد 15محضر عدم وجود شهادة صحية اضافه لعدد ثلاثة محاضر اعدام

كما قامت مديرية التموين بتحرير عشر محاضر عدم إعلان عن الاسعاراضافه إلى محضرين بيع سجائر أزيد من التسعيرة .

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير عدد15محضر نقص اشتراطات وعدد اربعه محاضر اعدام .

و قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشيه واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الاضحى المبارك و للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الاعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .