أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، بعدما استدرج طفلا وقتله فى ورشته وذلك لسرقة 300 جنيه بمدينة الخصوص، تم القبض علي المتهم وتوالت النيابة التحقيق .

300 جنية .. تنهي حياة طفل على يد عامل في ورشة بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا بمصرع طفل يدعى “ مصطفى. أ ”13 سنة على يد عامل في ورشة “ أحمد.ع ” 31 سنة فى دائرة قسم شرطة الخصوص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع الطفل بعدة طعنات، بسبب قيام المتهم باستدراجه وقتله لسرقة 300 جنيه، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقا لنجار، لاتهامه بقتل شقيقه بسلاح أبيض “سكين” بغرض سرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29115 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى م ع"، 21 سنة، نجار، ومقيم ببهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 2 / 5 / 2022، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد م ع"، بأن أوعز له شيطانه الخلاص من شقيقه فكفر بالفطرة الإنسانية وبذوي الأرحام وعقد العزم وبيت النية على قتله.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض أداة بطشه سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر به حتى سدد له طعنات قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده وصدره وبطنه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، ولم يردعه فراقه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية -المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم ارتكب تلك الجناية بقصد ارتكابه لجنحة سرقة، إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقول والمبلغ المالي المبينين وصفا وقدرًا بالأوراق والمملوكين لذات المجني عليه من داخل مسكنه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.