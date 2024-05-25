رابطة الأهلي بالنمسا تهنئ الأحمر ببطولة أفريقيا: سطر تاريخا فريدا

تقدمت رابطة النادي الأهلي بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة بالتهنئة لجماهير النادي الغفيرة في داخل مصر وخارجها وذلك بمناسبة تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وقال حسام بازينة، رئيس الرابطة، إننا نتقدم بأجمل التهاني لجماهير الأهلي وخاصة المتواجدة التي تواجدت في ستاد القاهرة في المباراة النهائية في بطولة أفريقيا والتي جمعته بفريق الترجي الرياضي التونسي الذين شجعوا الفريق وساندوه بكل قوة.

كما نتقدم بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب.

وأضاف رئيس رابطة مشجعي الأهلي بالنمسا، أنه بهذا الفوز وارتفاع عدد مرات الفوز بالبطولة إلى اثنتي عشرة بطولة، فإن الأهلي يغرد وحيدا بعيدا عن أقرب منافسيه في القارة الأفريقية وهو ما يعكس هيمنة الأهلي على القارة الأفريقية على مدار التاريخ.

ومن جانبه توجه بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بالتهنئة للجماهير المصرية عموما وجماهير النادي الأهلي على الفوز ببطولة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي وااثانية عشرة في تاريخه وعلى الأداء الراقي خلال مباريات البطولة كلها والتي قدم فيه لاعبو الفريق فنون الكرة بشكل مبهر حاز على إعجاب كل المتابعين ليس في مصر فقط بل في كل القارة الأفريقية.

وأضاف بهجت العبيدي أن لاعبي الأهلي كانوا عند حسن الظن طوال مباريات المسابقة بدءا من الأدوار التمهيدية وصولا لدوري المجموعات ثم للأدوات الإقصائية وصولا للمباراة النهائية، وأثبتوا كفاءتهم للاحتفاظ بكأس أفريقيا للأندية البطلة للعام الثالث على التوالي وهو حدث غير مسبوق يسطر به الأهلي تاريخا فريدا.

ومن جانبه هنأ أحمد نصار، نائب رئيس رابطة مشجعي الأهلي بالنمسا، جماهير النادي وكل محبيه في النمسا والعالم بهذا الفوز الكبير مؤكدا أن أداء الأهلي مثار فخر لجماهيره في كل مكان.

وفي الختام توجه إسلام طاحون، ممثل رابطة جماهير النادي الأهلي في فيينا، بالتهنئة لجماهير مصر كلها ولاتحاد الكرة المصري ولمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدا أن لاعبي الأهلي كانوا أبطالا وقدموا مستوى يعكس رقي الكرة المصرية وتفخر به جماهير الكرة المصرية وفي مقدمتهم الجماهير الأهلاوية.