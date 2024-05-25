مصطفى شوبير يواسي حارس الترجي بعد دخول الأخير في نوبة بكاء

حرص مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي على مواساة حارس الترجي التونسي، أمان الله مميش بعد خسارة الأخير للقب الأفريقي بهدف نظيف لصالح المارد الأحمر.

ودخل أمان الله مميش حارس الترجي التونسي في نوبة بكاء وحزن بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، ليحرص شوبير على مواساته ودعمه مؤكدا أنه قدم مباراة كبيرة.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي بهدف نظيف في المباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي.

مباراة الذهاب في مدينة رادس كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف قبل أن ينتصر الأهلي في الإياب بهدف نظيف.

وتوط الأهلي باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية المتوجة باللقب الأفريقي.

وحرص محمد الشناوي قائد الأهلي كأس دوري أبطال أفريقيا في مراسم التتويج باللقب للمرة الثانية عشر في تاريخ المارد الأحمر، وهو يرفع الكأس ارتداء قميص زميله التونسي المصاب علي معلول.

وضرب الأهلي موعدا مع الزمالك المتوج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، في بطولة السوبر الأفريقي.