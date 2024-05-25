حمادة هلال.. أول المشاركين فى "ليلة النكد" بالكويت

كشفت الشركة المنظمة لحفل ليلة النكد بالكويت عن مشاركة النجم حمادة هلال في الحفل.

وشاركت الشركة المنظمة الجمهور أول بوستر للحفل وعلقت عليه عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام قائلة: أول المشاركين في ليلة النكد .. سيتم الإعلان كل يوم عن فنان مشارك في الحفل.

وكان كشف الفنان حمادة هلال، كواليس مسلسل المداح الجزء الرابع، والذي عرض خلال شهر رمضان 2024.

وقال هلال، خلال حواره ببرنامج «الحكاية»، عبر قناة MBC مصر، الأحد، إن مسلسل المداح من أهم الأعمال الفنية في مشواره الفني.

وأضاف أنه تعرض للإصابة في أحد المشاهد، وذلك بعد أن علق في واير، متابعًا: «جالي ديسك، وهذا الأمر اكتشفه بعد ذلك».

وتابع أنه حاليًا يخضع للعلاج، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس له علاقة بالجن، وما يتردد في هذا السياق غير صحيح بالمرة.

وكان أكد المخرج أحمد سمير فرج، أن مسلسل المداح من الأعمال التي لها وقائع حقيقية، مشيرا إلى أن المشاهد ارتبط بالعمل كثيرا بسبب مرجعية حمادة هلال لدى المشاهد، زيادة على أن المسلسل لا يستهدف الترتيب في ماراثون المسلسلات الرمضانية.

وأضاف المخرج أحمد سمير فرج فى تصريحات تليفزيونية، أن الجزء الرابع يستهدف فكرة الفتنة وظهور المسيح الدجال، منوها أن المسلسل لجأ لرجال الدين والعلم للاستسقاء منهم حول عالم الجن الذي يرفض أن يكون مذكورا أو مرصودا من أي شخص.

وتابع المخرج أحمد سمير فرج قائلا: بقالي 4 سنين مش بنام بسبب التحضير للجزء الجديد والخروج بأفكار حدثية للواقع، والمسلسل أصبح «فورمات» يمكن أن يكرر في كل بلدان العالم.

وقال أحمد سمير إن صابر المداح تحول لـ سوبر هيرو على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين رسائل المسلسل هي أن الشر والخير مكملين إلى يوم القيامة.

أبطال المسلسل

مسلسل "المداح أسطورة العودة بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.