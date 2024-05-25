أفراح في كفر الدوار مسقط رأس اللاعب مروان عطية

عقب إعلان حكم مبارة الأهلي والترجي فوز الأهلي بالمباراة وبالبطولة الأفريقية ، إنطلقت الأفراح في مدينة كفر الدوار مسقط رأس اللاعب مروان عطية نجم الأهلي ، حيث إرتفعت أعلام النادي الأهلي والشماريخ ، وإنطلقت المسيرات الحاشدة تجوب أرجاء المدينة ، وسط الهتافات التي هزت أرجاء المدينة ، بينما أطلقت السيدات الزغاريد بعد أن إحتشدن في الشرفات ، وقام العديد من أصحاب المحال التجارية بتوزيع الحلوي والشيكولاتة والشربات علي الأهالي ، إبتهاجا بالفوز الكبير الذي يؤكد سيادة النادي الأهلي للقارة .

كان الألاف من شباب كفر الدوار قد إحتشدوا في المقاهي ، منذ الخامسة عصرا لضمان إيجاد أماكن ، وسط هتافات تطالب اللاعبين بالفوز ، والحصول علي الأميرة الفرعونية للمرة 12 في تاريخة ليصبح الأكثر تتويجا