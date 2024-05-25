الأحد 26 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أفراح في كفر الدوار مسقط رأس اللاعب مروان عطية

أفراح كفر الدوار
أفراح كفر الدوار بفوز الأهلي

عقب إعلان حكم مبارة الأهلي والترجي فوز الأهلي بالمباراة وبالبطولة الأفريقية ، إنطلقت الأفراح في مدينة كفر الدوار مسقط رأس اللاعب مروان عطية نجم الأهلي ، حيث إرتفعت أعلام النادي الأهلي والشماريخ ، وإنطلقت المسيرات الحاشدة تجوب أرجاء المدينة ، وسط الهتافات التي هزت أرجاء المدينة ، بينما أطلقت السيدات الزغاريد بعد أن إحتشدن في الشرفات ، وقام العديد من أصحاب المحال التجارية بتوزيع الحلوي والشيكولاتة والشربات علي الأهالي ، إبتهاجا بالفوز الكبير الذي يؤكد سيادة النادي الأهلي للقارة .

كان الألاف من شباب كفر الدوار قد إحتشدوا في المقاهي ، منذ الخامسة عصرا لضمان إيجاد أماكن ، وسط هتافات تطالب اللاعبين بالفوز ، والحصول علي الأميرة الفرعونية للمرة 12 في تاريخة ليصبح الأكثر تتويجا 

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