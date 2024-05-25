السبت 25 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أكرم توفيق أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أكرم توفيق أفضل لاعب
أكرم توفيق أفضل لاعب في نهائي أفريقيا

حصل النجم الدولي أكرم توفيق على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوز الأهلي على الترجي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم باستاد القاهرة الدولي.

وتوج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي، سجله النجم رامي رابيعة.

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الأهلي يحقق أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا

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الأهلي يحقق رقما تاريخيا في دوري أبطال أفريقيا

وحقق النادي الأهلي أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي اليوم بهدف دون رد في مباراة نهائي دوري الأبطال.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 مباراة متتالية في دوري أبطال أفريقيا بدون خسارة، بواقع أخر 8 مباريات في النسخة السابقة 2022/23، و14 مباراة النسخة الحالية 2023/24.

الأهلي يواجه الزمالك في السوبر الأفريقي

ضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقي، وذلك بعد تتويج المارد الأحمر بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم على حساب نهضة بركان المغربي.

وتوج الأهلي باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية الحاصلة على اللقب.

الجدير بالذكر أن هذه ستكون المرة الثانية التي يلتقي فيها الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي، بعد مرور 30 عاما على أول لقاء في السوبر والذي أقيم في جنوب أفريقيا وتوج بها الفارس الأبيض بهدف أيمن منصور.

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