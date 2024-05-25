السبت 25 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الافتتاح الرسمي لموندياليتو روما للجاليات الاجنبية.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

تحت رعاية اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا يشارك منتخب مصر فى مدينة روما بالزى الفرعوني والتقليدي المصري فى افتتاح موندياليتو روما فى دورتة ال 26 وهى تقام سنويا .

وسيلتقي المنتخب المصري يوم الثلاثاء القادم منتخب كولومبيا الساعة العاشرة بالتوقيت المصري ثم لدية مبارتين أخريتين مع مولدوفا ومع سيراليون.

وصرح الدكتور عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا بأن إيطاليا حريصة جدا على اندماج المهاجرين بالدولة وتشجيعهم .

ووجه رئيس الاتحاد شكره الي نائب رئيس الجالية المصرية فى روما ومقاطعة لاتسيو رجل الأعمال احمد مبروك ورئيس المنتخب المصري محمد يسري وميس مصر منار حسنين في عرض الافتتاحي والى المدرب المنتخب المصرى  الإيطالي لوكارى وكابتن المنتخب ابراهيم يسري  للحاجه زينب التى قامت بحشد الجمهور والمشرفة على العرض الافتتاحي مدام شروق عباس، ومصممة الازياء الفرعونيه مدام ولاء النجار.

وقدم الشكر ايضا لمشاركة عدد من شباب و وشابات الجالية المصرية في العرض الافتتاحي من ضمنهم ندا اكرامي.

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