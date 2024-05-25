تكريم مديرتى مركز طبى ورعاية الطفل ومكافأة 4 ممرضات فى الفيوم

قام الدكتور سامح العشماوي بزيارة مفاجئة لـ 11 وحدة من وحدات الرعاية الاساسية ببندر ومركز الفيوم رافقه خلالها متولى سعد -الشئون الادارية وهالة احمد -مدير ادارة التمريض و والدكتور مروان دياب -عضو مكتب الدعم الفنى فى مديرية الصحة .

استهل وكيل الوزارة الجولة المفاجئة بالمرور على المركز الطبى بالشيخ حسن فى حضور الدكتورة هدى رمضان -مديرة المركز وقام بتفقد الاستقبال وتنظيم الاسرة وقرر صرف مكافأة مالية للممرضة هدى سلامة حسن -ممرضة تنظيم الاسرة ، كما تفقد مكتب التطعيمات و امر بصرف مكافاة مالية للممرضة سماح نادى عبد المحسن -ممرضة التطعيمات ،كما تفقد غرفة التعقيم والعيادة الخارجية ومكتب الصحة وعيادة الاسنان وغرفة الملفات وامر بصرف مكافاة مالية للممرضة حنان حافظ محمد -مسئولة الملفات واثنى على العمل بالمركز ونظافته و تابع تشغيل البصمة وقام بسؤال المواطنين عن الخدمة المقدمة بالمركز وقرر صرف مكافأة مالية لمديرة المركز و تكريمها بمكتبه.

بعدها تفقد مكتب صحة اول و ادارة مركز الفيوم بالدور الثانى من المركز الطبى فى حضور الدكتور رضا تاج الدين -مدير ادارة المركز ,كما تفقد مركز رعاية طفل اول فى حضور الدكتورة ايمان ابو الفتح -مديرة المركز وتفقد الصيدلية و العيادة الخارجية وغرفة متابعة الحمل والطفل وتنظيم الاسرة وامر بصرف مكافأة مالية للممرضة عبير سيد رزق و الممرضة سماح صالح وديع كما قرر مكافأة وتكريم مديرة المركز.

ثم توجه الى عيادة الحواتم وتفقد فيها الصيدلية و المعمل وتنظيم الاسرة و العيادة الخارجية والاسنان ونقطة صرف الالبان و اثنى على سير العمل بالعيادة ,بعدها توجه لوحدة سنوفر التابعة لمركز الفيوم حيث تفقد س الاستقبال وتنظيم الاسرة والمخزن والمعمل وناقش مع المرضى مدى رضاهم عن الخدمة والتعرف على احتياجاتهم ووجه بالالتزام بالاسعار الجديدة للتذاكر.

وقام "العشماوى" بالمرور على وحدة هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم وتفقد فيها غرفة التطعيمات وتنظيم الاسرة والاستقبال والاسنان وغرفة الملفات و شدد على ارتداء كارت التعريف وتابع تركيب البصمة واستخدامها.

بعدها توجه الى الوحدة الصحية بالفيوم الجديدة وقام بتفقد الصيدلية و التطعيمات وطب الاسرة والملفات و المخزن و المعمل وناقش مع فنية المعمل انواع التحاليل الموجودة بالوحدة وقرر مطالبة ادارة المعامل بتنفيذ دورة تدريبية عن اساسيات التحاليل الطبية المقدمة فى الوحدات الاساسية ،كما تفقد الاستقبال واطلع على سجلات الاستقبال و الاحالة وتابع تشغيل البصمة.

مجازاة طبيبة

ثم استكمل الجولة المفاجئة بالمرور على وحدة دمشقين التابعة لمركز الفيوم و تفقد الاستقبال وغرفة التطعيمات وتنظيم الاسرة و الصيدلية والاستقبال وناقش مع الممرضة كيفية التسجيل فى دفاتر الاستقبال وامر مديرة التمريض بعمل دورة تدريبية للتمريض على كيفية التسجيل فى دفاتر وسجلات الاستقبال.

قام بعد ذلك بالمرور المفاجئ على وحدة اللاهون الصحية التابعة لمركز الفيوم و تفقد خلالها الاستقبال و المعمل والاسنان و الصيدلية والعلاج الطبيعى وغرفة الملفات وتنظيم الاسرة وناقش التمريض فى الوسائل الموجودة واوقات استخدامها و مزاياها وتفقد ايضا غرفة التعقيم ووجد جهاز اوتوكلاف معطل فامر بالتواصل مع مهندسة الصيانة لاصلاحه.

وفى فترة النوباتجية قام بالمرور على وحدة منشأة كمال ولم يجد طبيب حيث ان الاعمال محالة الى وحدة دمشقين وتفقد الاستقبال وغرفة الملفات , وتوجه والفريق الى وحدة دمو الصحية القديمة فى النوباتجية ولم يجد الطبيبة وقرر مجازاتها بخصم 3 ايام من الراتب ونقلها الى وحدة اخرى لتغيبها عن النوباتجية دون اذن. واختتم الجولة بالمرور على وحدة كفور النيل فى النوباتجية ولم يجد طبيب لان الاعمال محالة على وحدة دمو القديمة.

وفى نهاية الجولة اكد وكيل وزارة الصحة على استمرار الجولات المفاجئة لضبط سير العمل بالوحدات الصحية ومتابعة تشغيل البصمة مع التاكيد على تكريم مديرة المركز الطبى بالشيخ حسن ومديرة مركز رعاية طفل اول مع اعداد دورات تدريبية لفنيى المعامل بالوحدات و ايضا تمريض الاستقبال.

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