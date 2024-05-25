صورة من مدرجات مباراة الأهلي والترجي تثير سخرية الجماهير

وسط القلق وحالة التقرب المنتظرة من جماهير المارد الأحمر للمواجهة القوية التي تجميع بين النادي الأهلي والترجي التونسي، لنهائي دوري ابطال أفريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي لحسم الفريق الفائز باللقب القاري للعام الحالي 2024، انتشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة مع ابنها، وكانت تمسك ورق وعلى ما يبدو أنها كانت تذاكر له، مما جعل الرواد في حالة من السخرية وتصدرت التريندات.

ماتش الأهلي والترجي

هتذاكر يعني هتذاكر.. رواد السوشيال ميديا يعلقون على صورة السيدة وابنها

انتشرت الصور على مواقع السوشيال ميديا، وتحولت إلى كوميك وانهالت التعليقات المضحكة والتي جاءت كالأتي، "هتذاكر يعني هتذاكر"، " وانت فاكر لما تروح الاستاد هتسيبك هتذاكر يعني هتذاكر"، هو جايب ملحق ولا ايه"، " فووق كدا واصحى معايا"، "ملكش دعوة بالماتش وذاكر"، " قد ايه انتي ام عظيمه"، " دي خطة الماتش"، " دى بتراجع معاه التشكيل قبل الماتش"، " الامتحانات خلصت والواد عنده ملحق"، " هي الامتحانات مش خلصت ولا ده مملحق"، " المذاكرة في كل حتة"،" لا دي بتقنعه بتشكيل الماتش".

ماتش الأهلي والترجي

ماتش الأهلي والترجي

ماتش الأهلي والترجي

ماتش الأهلي والترجي

ماتش الأهلي والترجي

تفاصيل ماتش الأهلى والترجي التونسي

بدأت مباراة الأهلي والترجي التونسي، اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءا، ونجح الأهلي في الضغط مبكراً على خصمه، حتى تمكن من تسجيل الهدف الأول المبكر له، والذي قد يمنحه اللقب الأفريقي الغالي، بعد نهاية ماتش الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون اهداف.

ماتش الأهلى والترجي التونسي

1 -0 لصالح النادي الأهلي

انتهي الشوط الأول من ماتش الأهلي والترجي، بهدف لصالح المارد الأحمر، وظهر الفريقان بشكل متوازن، حيث لم تكن لفريق أفضلية على الأخر في الاستحواذ على الكرة وتبادلها في وسط الملعب، في حين كانت الأفضلية في النتيجة للنادي الأهلي الذي ضغط بكل شراسة على الخصم في الثواني الأولى.

ماتش الأهلى والترجي التونسي

على مستوى الفرص على المرمى، لم يهدد الترجي شباك مصطفى شوبير لا من قريب ولا من بعيد، حيث رغم الاستحواذ في بعض فترات اللقاء، لكنه لم ينجح في تسديد كرات نحو المرمى، على الجانب الأخر نجح الأهلي في تسديد 7 كرات نحو مرمى الترجي منهم واحدة بشكل مباشر.