«أودن للاستثمارات» تجهز شركات لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسوق الرئيسى

3 شركات تحت التجهيز

تجرى شركة أودن للاستثمارات المالية هيكلة مالية وفنية وإدارية شاملة لعدد 3 شركات تعمل فى مجال المقاولات والتطوير العقارى، وذلك تمهيداً لطرحهم بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسوق الرئيسى بالبورصة.

قال هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة أودن إن الشركة تواصل دورها فى العمل على تأهيل وهيكلة الشركات، وإدراجها بسوق الأسهم، وتحويلها من شركات عائلية إلى شركات مساهمة عملاقة، صاحبة كيان كبير.

أضاف «السيد» أن الشركتين اللتين سيتم قيدهما وإدراجهما بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ رأسمالهما 120 مليون جنيه، حيث يبلغ رأسمال الشركة الأولى 70 مليون جنيه، والثانية 50 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة التى يتم تأهيلها وهيكلتها بالسوق الرئيسى يبلغ رأسمالها 170 مليون جنيه، كما أشار إلى أن الشركات الثلاث التى يتم تجهيزها سيتم تداولها فى غضون 3 أشهر.

نجحت شركة «أودن للاستثمارات» فى دورها على أكمل وجه، حيث ساهمت الشركة فى نقل العديد من الشركات من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسى، منها ديجيتايز للاستثمار، وغيرها من الشركات الأخرى، بالإضافة أيضا إلى الهيكلة التى تقوم بها الشركة للعديد من الأسهم، كنموذج يتسم بالاحترافية.