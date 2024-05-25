وسائل عبرية: أمريكا ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار العدل الدولية

أفادت القناة 12 عن تقديرات إسرائيلية، بأن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار محكمة العدل الدولية .

وقالت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: ثمة فجوات كبيرة في مفاوضات صفقة التبادل ونعمل على تقديم خطوط عريضة جديدة .

وفي حكم طارئ في قضية رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، يوم الجمعة، بالوقف الفوري لهجومها على رفح حيث تقول إسرائيل إنها تعمل على القضاء على مقاتلي حماس.