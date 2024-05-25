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الرئيس السيسي يهنئ النادي الأهلي لفوزه على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي يحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه بالفوز على الترجي
السبت 25 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وسائل عبرية: أمريكا ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار العدل الدولية

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أفادت القناة 12 عن تقديرات إسرائيلية، بأن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار محكمة العدل الدولية .

وقالت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: ثمة فجوات كبيرة في مفاوضات صفقة التبادل ونعمل على تقديم خطوط عريضة جديدة .

وفي حكم طارئ في قضية رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، يوم الجمعة، بالوقف الفوري لهجومها على رفح حيث تقول إسرائيل إنها تعمل على القضاء على مقاتلي حماس.

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