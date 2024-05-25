روجينا: التريند ليس مقياس النجاح.. وتعلق الجمهور بالشخصية نجاح حقيقي

شاركت النجمة روجينا فى ماراثون رمضان 2024 بمسلسل “سر إلهي” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وأشاد به جمهورها.

وردت روجينا فى تصريح لـ “الوفد” على التريند مقياس النجاح للفنان قائلة: مقياس النجاح عندى أن الجمهور ينادينى باسم الشخصية فى الشارع، وأن الناس تكابد من قوة أحداث المسلسل، وعندما أتلقى مكالمات إشادة من أصدقائى بأرى النجاح ماثلاً عندما يستشهد الجمهور بشخصيات من قبل مثل مطالبات بعودة شخصية فدوى لتنتقم لنصرة.



روجينا

وكشفت سر اختيارها تقديم أعمال عن المرأة قائلة: أنا أحب المرأة القوية وأحب نصرتها فى أعمالى وحتى لو كانت منكسرة فى بعض الأوقات يوجد داخلها قوة كامنة تخرج فى الوقت المعين.

روجينا

وأضافت: لا أستطيع أن أقدِّم امرأة ضعيفة ومؤمنة أن المرأة قوية وتستطيع الحصول على حقها والمرأة الواحدة تكافئ بمفردها العديد من الرجال وأنا امرأة أشعر بكل قضايا السيدات فى المجتمع وأتأثر بهم لذلك أسلط الضوء على تلك المشكلات.

وتابعت: فخورة باطلاق الجمهور عليّ لقب صاحبة الماستر سين، والحلقة الواحدة كان فيها أكثر من 3 مشاهد مستر سين وفخورة بنجاح الدور حقًّا.

وكشفت كواليس ظهور نصرة بهذا الشكل قائلة: «الاستايلست» مايا حداد كان لديها مراحل كثيرة فى شخصية نصرة ووجهات نظر مختلفة وتوصلنا إلى شكل الشخصية وبيئتها وطريقة حديثها وتصورنا الشكل النهائى الذى يصدقه الجمهور للشخصية.

روجينا

وقالت: الحمد لله سعيدة بنجاح المسلسل بشكل كبير وربنا أكرمنى بالاجتهاد وسعادتى تضاعفت أن المسلسل أعجب الجمهور.

روجينا

واستكملت روجينا: بعد قراءة السيناريو شعرت بالخوف الشديد والمهابة من تداعى الأحداث وخلال مواقف الشخوص، فأحببت شخصية «نصرة» وضعفها وهى راضية وصعبت علىَ لما ماتت ابنتها وردود الأفعال كانت تلقائية وباهرة.

واستطردت: الحمد لله على النجاح الذى هو حصاد مجهود كبير إذا أحضر للمسلسل عاماً كاملاً، كنا بنذاكر كل حلقه بالتفصيل وكنت بذاكر كل حاجة، وعشت نصرة وصدقتها وحبيتها لأن أى شىء يصدقه الشخص يوصل الجمهور بحب شديد.

روجينا

تفاصيل مسلسل سر إلهي



تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار اجتماعي شعبي مثير، حيث تروي الأحداث قصة نصرة التي تجسدها الفنانة روجينا، التي تواجه نصرة تحديات الحياة بمفردها بعد خيانة أقرب الناس إليها، فتقرر الانتقام من من ظلمها، والمسلسل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان على قناة cbc، cbc drama، أبوظبي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

روجينا



أبطال مسلسل "سر إلهي"

المسلسل بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

سر اختيارك تقديم أعمال عن المرأة؟

- أنا أحب المرأة القوية وأحب نصرتها فى أعمالى وحتى لو كانت منكسرة فى بعض الأوقات يوجد داخلها قوة كامنة تخرج فى الوقت المعين، ولا أستطيع أن أقدِّم امرأة ضعيفة ومؤمنة أن المرأة قوية وتستطيع الحصول على حقها والمرأة الواحدة تكافئ بمفردها العديد من الرجال وأنا امرأة أشعر بكل قضايا السيدات فى المجتمع وأتأثر بهم لذلك أسلط الضوء على تلك المشكلات.