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السبت 25 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بايدن: بوتين طاغية قاسي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يوجد ولن يكون هناك جنود أمريكيون في أوكرانيا، وشدد على دعمه لنظام كييف في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حديثه أمام خريجي الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، أشار بايدن إلى أن "واشنطن تواصل تزويد كييف بالأسلحة وتدريب الجيش الأوكراني.. لا يوجد جنود أمريكيون في أوكرانيا، وأنا ملتزم بإبقاء الأمر على هذا النحو".

 

وتابع: "نقف إلى جانب أوكرانيا وسنواصل دعمها نحن نواجه رجلا أعرفه منذ سنوات عديدة، رجلا طاغية وقاسياً لا يمكننا أن نتراجع ولن نتراجع".

 

وأضاف بايدن: "كان بوتين واثقا من أن الناتو سوف ينقسم"، زاعماً أنه خلال اجتماع في جنيف عام 2021، أخبر الزعيم الروسي أنه "إذا كان يريد "فنلندا" أي حياد أوكرانيا، فسوف يحصل في النهاية على "طابع أطلسي" لأوروبا بأكملها". ووفقا له، "اليوم أصبح أكبر (الناتو) تحالف دفاعي في تاريخ العالم وأقوى منه في أي وقت مضى".

 

وكما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 22 فبراير الماضي، رد بايدن بهذه الطريقة يؤكد أنه "أفضل" لروسيا الاتحادية كرئيس للولايات المتحدة من الجمهوري دونالد ترامب.

 

ووصف الزعيم الروسي هذه التهجمات التي لجأ إليها بايدن بأنها مجرد تأكيد على سير روسيا في الاتجاه الصحيح. بدوره، قال السكرتير الصحافي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن مثل هذه التصريحات لبايدن تهين فقط الولايات المتحدة نفسها وتشكل "عارا كبيرا" عليها.

 

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