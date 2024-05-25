حبس المتهمين بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهمين بإدارة ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، يديرها صاحبها وعامل وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهما 5 فرد خرطوش وأجزاء من أسلحة نارية وأدوات التصنيع. 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي

حبس المتهمين بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها بـ شبرا الخيمة

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات تلقاها مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة بقيام صاحب ورشة خراطة وعامل بادارة الورشة لتصنيع السلاح النارى وتعديلة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة كبيرة من مباحث القليوبية الورشة وتم ضبط مالك الورشة وعامل وعثر بها على 5 فرد محلي وأجزاء أسلحة نارية وأدوات التركيب والإصلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

قرار جديد في واقعة المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة في العبور

اسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، الستار علي قضية المتهمين لتكوينهم تشكيل عصابي والاتجار في المواد المخدرة هيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم أول العبور بالسجن المؤبد.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6491 لسنة 2023 جنايات أول العبور، والمقيدة برقم 3578 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "عادل م م"21 سنة، طالب، مقيم عمارات الجيزة الحى الثامن إسكان المستقبل القليوبية، و"مروان ج م"، 19 سنة، سائق، مقيم إسكان المستقبل القليوبية، و"محمد ا ر"، 22 سنة، لأنهم في يوم 2023/10/25 بدائرة أول العبور محافظة القليوبية ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص في الاتجار في المواد المخدرة ووزعوا الأدوار فيما بينهم بأن ترأس الثالث التشكيل وتخصص في جلب المواد المخدرة وإعطائها للمتهم الأول والثاني ليقوما بإعدادها وتغليفها تمهيدا لبيعها لعملائهم من المتعاطين وتقسيم العائد من بيعها فيما بينهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر (الهيروين) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهم حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرا ( indazole carboxamide ) يقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "2 فرد خرطوش" بدون ترخيص وكان المتهم الثاني ممن لا يجوز لهم الترخيص بحمله العلم بلوغه السن القانونية لاستصدار الترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرز ذخائر 5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام بإعلاء على النحو المبين بالتحقيقات.