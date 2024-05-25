توافد جماهير الأهلي علي مقاهي ومراكز شباب كفر شكر

توافد المئات من جماهير النادى الأهلى على مختلف المقاهى و الكافيهات بمدينة كفر شكر التابعة لمحافظة القليوبية، مساء اليوم السبت، وذلك لمشاهدة بطولة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين فريق النادى الأهلى والترجى التونسى، ضمن دورى نهائى افريقيا وتشجيع الفريق الذى يعشقونه.

وحرص أصحاب المقاهي بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، على اصطفاف الكراسي ووضع شاشة عرض كبيرة فى الشارع حتي يستطيع تواجد أماكن للأعداد الهائلة من المشجعين، وامتلأت المقاهي والشوارع بالشباب والصافرات وعبارات التشجيع للنادى الأهلي ولاعبيه ليعبروا عن تمنياتهم بالفوز لفريقهم المفضل.

ذلك وسط أجواء حماسية مميزة لتشجيع لاعبي فريق النادى الأهلي على الفوز بدورى نهائي إفريقيا.

الاهلى يواجه الترجى التونسي فى مباراة إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا:



ويستضيف فريق النادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.