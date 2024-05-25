جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مسنة مقتولة في طوخ

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، وذلك لكشف وضبط المتهم بقتل جارته المسنة خلال محاولة سرقة بقرية الصالحية بمركز طوخ في القليوبية، حيث قام المتهم بقتل المجني عليها عندما ضبطته يقوم بسرقتها، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لفحص الواقعة وإعداد تقرير الوفاة للمجني عليها وبيان سبب الوفاة، وأمرت بسرعة ضبط المتهم.

جهود مكثفة لكشف لغز العثور علي جثة مسنه مقتوله في طوخ

وتلفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا بمصرع عواطف رياض 66 سنة من قرية الصالحية حيث أصيبت بطعنه في الصدر.

وانتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الجاني شخص من جيران المجني عليها يدعي محمد س ع والذي تسلل لمنزل المجني عليها وعندما فوجئ بها مستيقظة وضبطته عند سرقتها قام بطعنها وقتلها وفر هاربا،حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

في سياق مسبق تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، يديرها صاحبها وعامل وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهما 5 فرد خرطوش وأجزاء من أسلحة نارية وأدوات التصنيع.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهما وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي واقعة أخري ، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد للمتهمين لتكوينهم تشكيل عصابي والاتجار في المواد المخدرة هيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم أول العبور.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6491 لسنة 2023 جنايات أول العبور، والمقيدة برقم 3578 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "عادل م م"21 سنة، طالب، مقيم عمارات الجيزة الحى الثامن إسكان المستقبل القليوبية، و"مروان ج م"، 19 سنة، سائق، مقيم إسكان المستقبل القليوبية، و"محمد ا ر"، 22 سنة، لأنهم في يوم 2023/10/25 بدائرة أول العبور محافظة القليوبية ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص في الاتجار في المواد المخدرة ووزعوا الأدوار فيما بينهم بأن ترأس الثالث التشكيل وتخصص في جلب المواد المخدرة وإعطائها للمتهم الأول والثاني ليقوما بإعدادها وتغليفها تمهيدا لبيعها لعملائهم من المتعاطين وتقسيم العائد من بيعها فيما بينهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر (الهيروين) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهم حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرا ( indazole carboxamide ) يقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "2 فرد خرطوش" بدون ترخيص وكان المتهم الثاني ممن لا يجوز لهم الترخيص بحمله العلم بلوغه السن القانونية لاستصدار الترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرز ذخائر 5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام بإعلاء على النحو المبين بالتحقيقات.