أسطورة ريال مدريد يرغب في الرحيل

أكدت صحيفة ذي بيلد الالمانية ان أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس طلب من ادارة الميرنجي الاكتفاء بالفترة التي تواجد فيها مدربا للفريق الثاني لريال مدريد لرغبته في الانتقال للتدريب في المانيا حيث اختتم مشواره حياته الكروية كلاعب في صفوف نادي شالكة الالماني .

وكان راؤول جونزاليس قد حقق العديد من النجاحات مع الفريق الثاني لريال مدريد على مدار خمس سنوات متتالية ولديه الان الرغبة في الانتقال لتدريب فريق خارج أسبانيا حيث اكد انه لن يقوم بالتدريب داخل أسبانيا سوى في نادي ريال مدريد حيث قضى 18 عاما لاعبا في صفوف الفريق الملكي قبل ان يختتم حياته في البوندزليجا الالمانية مع شالكة .

وقالت صحيفة ذي بيلد ان راؤول جونزاليس الذي فاز مع فريق ريال مدريد للشباب ببطولة اوربا للشباب يعلم جيدا ان الباب مغلق في الوقت الحالي لامكانية قيادة الفريق الاول في ريال مدريد حيث ان المدير الفني الحالي كارلو انشيلوتي يقود الفريق الملكي بنجاح منقطع النظير فيما يعد الاسباني تشافي الونسو هو المرشح الاول لقيادة ريال مدريد حال رحيل انشيلوتي بعد نهاية تعاقده عام 2026 .

يذكر ان شالكة سبق وعرض على راؤول جونزاليس العمل بالفريق عام 2022 وسبقه انتراخت فرانكفورت عام 2021 .