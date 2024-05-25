همسة طائرة

السبت 25/مايو/2024 - 07:52 م 5/25/2024 7:52:10 PM

نجحت الشركة الوطنية مصر للطيران فى موسم حج هذا العام 2024م 1445 هجرى فى الفوز بنقل أعداد الحج الرسمى لدولة غينيا بعد غياب 12 عاما عن هذا السوق الهام وذلك بعد منافسة قوية مع كبرى شركات الطيران العربية والإفريقية للفوز بهذه المناقصة الدولية.. المهندس يحيى زكريا رئيس القابضة لمصر للطيران قال: إن الفريق محمد عباس وزير الطيران وجه بتوسيع خدمات السفر للناقل الوطنى خاصة داخل الأسواق الإفريقية بتقديم أفضل خدمة بأنسب سعر وتمكنت مصر للطيران من الفوز هذا العام بنقل أكثر من 15 ألف حاج من حجاج دولتى غينيا ومالى.

<< يا سادة.. ممثلا عن القارة الأفريقية شارك المهندس محمد سعيد رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمستشار الإقليمى للمجلس العالمى للمطارات فى الاجتماع السنوى والجمعية العمومية والمؤتمر والمعرض المصاحب له WAGA2024 بحضور لفيف من الخبراء فى مجال المطارات التى تعد أهم تجمع عالمى لقادة المطارات.. تهدف الاجتماعات التى أقيمت فى الرياض برعاية شركة مطارات الرياض إلى تبادل الخبرات والآراء فى مجالات تطوير المطارات والمجالات التكنولوجية والبيئية واعتماد أفكار مبتكرة لتطوير تجارب السفر وتحسين الاستدامة والأمان.

<< يا سادة.. وفى إطار اهتمام وزارة الطيران المدنى وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة على التواجد والمشاركة فى المؤتمرات والمحافل الدولية بما يدعم تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.. شاركت شركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى والذراع الاقتصادى المنخفض التكاليف كراعٍ رسمى للمنتدى والمعرض الأول للسياحة الإفريقية والذى تم استضافته بمدينة شرم الشيخ بالمركز الدولى للمؤتمرات، والذى يعد بمثابة التجمع السياحى المهنى الأكثر إنتاجية فى إفريقيا بمشاركة وبحضور أكثر من 2000 مسئول من وكالات السفر ومشغلى الفنادق ومحترفى صناعة السياحة.

<< يا سادة.. أعتقد أن الطيران المدنى المصرى هو حالة خاصة جدا نظرا لكم التحديات التى يشهدها طوال الوقت وذلك لأنه يتعلق بصناعة ثقيلة وخطيرة وحساسة جدا وهى صناعة النقل الجوى التى تتعلق بمنظمات دولية واتفاقيات عالمية ومواثيق ومعاهدات لا يمكن تخطيها فى أى حدث من الأحداث.. وتعد صناعة النقل الجوى من الأنشطة ذات العائد الضعيف التى يتراوح هامش الربح فيها بين (1-2%) طبقًا للتقديرات العالمية الصادرة عن الأياتا لعام 2023.. وتدعم صناعة الطيران الاقتصاد العالمى بشكل مباشر وغير مباشر وذلك من خلال الوظائف المباشرة وغير المباشرة وذلك بنسبة إجمالية تصل إلى 4.1%.. وتؤثر صناعة الطيران المدنى على الاقتصاد المصرى حيث تساهم صناعة النقل الجوى بحوالى 7 مليارات دولار من إجمالى الناتج المحلى بواقع 2.1% من إجمالى الناتج القومى من صناعة النقل الجوى.. وبفضل جهود قيادات وزارة الطيران المدنى المصرى والعاملين بها شهدت الشركة الوطنية مصر للطيران نموًا ملحوظاً فى أعداد الركاب عقب عودة حركة الطيران بعد جائحة كورونا حيث بلغت الزيادة فى أعداد الركاب فى عام 2021 نسبة %52 مقارنة بعام 2020، وحققت أعلى معدلاتها فى عام 2022 حيث بلغ متوسط حركة الركاب 85% عن 2021 وفى عام 2023 ارتفعت حركة الركاب بزيادة قدرها 8% عن عام 2022.. كم تم زيادة فى حجم الأسطول بـ(28) طائرة جديدة.. (18) طائرة من طراز بوينج B737-8 MAX والتى وصل إجمالى طلبات الشراء على هذا الطراز إلى 5.902 طلبية (113) عميلا فى مختلف أنحاء العالم. من بينهم 2380 منذ منتصف عام 2019 وحتى تاريخه وتم تسليم 686 طائرة عام 2023.. بالإضافة إلى (10) طائرات إيرباص 350 وجارٍ تجديد المقاعد المتقادمة فى 19 طائرة كمرحلة أولى. وإحلال معدات الخدمات الأرضية ورفع كفاء الخدمة من خلال دورات تدريبية للعنصر البشرى وتجديد استراحات درجة رجال الأعمال بمطار القاهرة الدولى.. وتطوير الموقع الإلكترونى وتطبيق الهاتف.

<< يا سادة.. وبجهود العاملين بالشركة الوطنية مصر للطيران برئاسة المهندس يحيى زكريا بلغت مؤشرات الأداء المالى تحسنا خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2023 (يوليو – سبتمبر) مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.. ونمو فى أسطول الشركة من 71 طائرة إلى 81 طائرة بزيادة قدرها 12% وشهدت زيادة فى عدد الوجهات التى تصل اليها من (66) إلى (73) وجهة بنسبة زيادة 10%.. بالإضافة لزيادة فى أعداد الرحلات الجوية من أكثر 9500 ألف رحلة جوية إلى أكثر من عشرة آلاف رحلة جوية بزيادة 6%.. وزيادة فى عدد ساعات التشغيل من 58 ألف ساعة إلى 66 ألف ساعة بنسبة 15% وزيادة فى أعداد السعة المقعدية المتاحة على متن الطائرات من 3.4 مليون مقعد عام 2023/2022 إلى 3.7 مليون مقعد بنسبة 8%.. ارتفاع فى عدد الركاب الذين تم نقلهم من 2.6 مليون راكب إلى 2.8 مليون راكب بنسبة 6%.

<< يا سادة.. أما المطارات المصرية فقد حققت نموًا ملحوظًا فى أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام 2023، وبلغ إجمالى أعداد الركاب ما يقرب من ٤٧ مليون راكب بزيادة ٢٨% مقارنة بعام ٢٠٢٢، فى حين سجلت معدلات الحركة الجوية بالمطارات المصرية لأكثر من 365 ألف رحلة جوية بزيادة 23% عن العام الماضى.. واستقبل مطار القاهرة أكثر من 26 مليون راكب على متن 198 ألف رحلة جوية، بينما استقبل مطار الغردقة الدولى 8 ملايين و700 ألف راكب على متن 60 ألف رحلة جوية، ومطار شرم الشيخ الدولى ٥ ملايين و٩٠٠ ألف راكب لأكثر من 43 ألف رحلة جوية، فى حين شهد مطار برج العرب الدولى استقبال أكثر من 2 مليون راكب على متن 17 ألفا و700 رحلة جوية خلال عام 2023.

<< يا سادة.. علينا نحن المحبين لهذا الوطن وهذا القطاع أن ندعم ونفتخر بالقائمين على أمر الطيران المدنى الآن والعاملين به.. ندعمهم لحجم التحديات التى تواجه تلك المجموعة منذ توليها المسئولية منذ اللحظات الاولى لعملها.. من بداية لتعافى القطاع من جائحة كورونا والالتزامات المطلوب سدادها والتى تشمل فاتورة الخسائر المتعاقبة منذ يناير 2011 وصولا لحادث سقوط طائرة روسيا وما تبعه من تأثيرات سلبية على القطاع ومحاولة الجميع وخاصة فى قطاع السياحة غسل يديه من فشل التسويق للبرامج السياحية أو استقدام وفتح أسواق سياحية جديدة بعيدًا عن تلك الدول التى تمارس ضغوطا سياسية علينا وتلقى العبء على الطيران.. وصولا إلى حادث طائرة قبرص وطائرة باريس وجائحة كورونا وما سببته من دمار لاقتصاديات وصحة معظم دول العالم والمنظمات وشركات الطيران والمطارات لتجد أمامنا الحرب الروسية الأوكرانية التى لم نكد نكيف أنفسنا مع تبعاتها حتى فوجئنا بالاجتياح الإسرائيلى لقطاع غزة.. والأوضاع على الحدود مع الشقيقة السودان والحرب الدائرة هناك وكلها تحديات تؤثر بشكل كبير ومباشر على حركة السفر والسياحة وتسبب خسائر غير متوقعة لم تكن فى حسبان أى استراتيجيات مستقبلية.

<< يا سادة.. ولابد أن نفتخر بقوة وصلابة وعناد الفريق محمد عباس ورجاله المخلصين الذين حطموا كل التوقعات فى الصبر والجلد وتحمل التربص للقطاع كالتربص للحبيبة مصر والاصطياد فى الماء العكر من جانب الخلايا النائمة للإخوان وغيرهم التى لا ترغب لنهضة هذه الأمة وهذا القطاع الحيوى الاستراتيجى والهجوم بين الوقت والآخر من قبل اللجان الإلكترونية.. وأشكر لهذا القائد ورجاله استيعابه لكل التحديات والمرور بالقطاع والخروج إلى العالم بشكل أقوى فى مواجهة التحديات.. يشهد على ذلك صفقة شراء الطائرات بمعرض دبى للطيران 2023 لتعزيز أسطول شركة مصر للطيران رغم الخسائر التى تعانيها الشركة الوطنية ورغم توقع الجميع والطامعين والمتربصين وقوع الشركة للانقضاض عليها ولكن خرجت اقوى واقوى تحدث أسطولها أما شركاتها التابعة فتجاوز حجم الأرباح بها المتوقع وذلك للثقة التى أولاها «الفريق عباس» و«مهندس يحيى زكريا» لرؤساء الشركات للانطلاق نحو تحقيق المستحيل وعبور التحديات.

<< أما «المطارات المصرية» ظن الجاحدون والمتربصون أنها ستعانى ولن تخرج سليمة من تلك الحرب الشرسة والضروس التى تشن ضدها وضد أمنها وسلامتها فإذا بإصرار غريب فى تأمين المطارات بأحدث الاجهزة لينفق 43 مليون دولار على احدث الأجهزة من أجل سلامة الراكب وامنه.. بالإضافة إلى تطوير أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات بما يحقق السيطرة الكاملة على المجال الجوى المصرى من خلال التغطية الرادارية الكاملة بخطة تطوير تهدف إلى تأمين المجال الجوى المصرى وزيادة معدلات سلامة الحركة الجوية واستخدام أحدث التقنيات فى مجال الملاحة الجوية خاصة.. كما تم تشغيل (5) أنظمة إدارة حركة جوية و6 أنظمة اتصالات بمطارات برج العرب والأقصر وأسوان والقطامية وشرم الشيخ وتركيب (22) محطة رادارية لإدارة الحركة الجوية وتركيب أنظمة الإنذار الآلى والإطفاء التلقائى للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والاتصالات بكل من مطارات أسيوط وأسوان ومرسى مطروح والغردقة وطابا وتمتلك 19 جهازا ملاحيًا موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، وتساعد تلك الأجهزة على تحديد مواقع الطائرات وتسهيل الحركة الجوية من خلال منظومة الهبوط الآلى والتى تتميز بدقتها فى تحديد مواقع الهبوط والإقلاع.

<< همسة طائرة..

تحية لجميع العاملين بالطيران المدنى كبيرا وصغيرا الذين عشقوا قطاعهم رغم التحديات ليخرجوا إلى آفاق أرحب.. ويبقى الطيران المدنى قادرا دائما وأبدا برجاله المخلصين.