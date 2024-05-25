بمشاركة 600 لاعب ولاعبة بحي الجمالية.. أنتي الأهم تشارك في افتتاح بطولة "شارعك ملعبك"

نشرت أنتي الأهم على صفحتها الرسمية مشاركتها لأولى البطولات من سلسلة بطولات "شارعك ملعبك" التي افتتحها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، برعاية وزاره الشباب والرياضة من خلال الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة ولاعبة والمقرر أن يشهدها الشارع المصري خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأقيمت البطولة في لعبة "الطاولة والدومينوز" بحي الجمالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التي تستهدف إلى تعزيز المنافسة الرياضية بين الشباب المصري وتشجيعهم على ممارسة الألعاب الترفيهية وتطوير مهاراتهم في هذا النوع من الألعاب.

وأكدت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لمبادرة أنتي الأهم على أهمية توفير البيئة المناسبة لتنمية مواهب الشباب المصري واكتشاف المواهب النسائية في مجال الألعاب الترفيهية، وإن سلسلة فعاليات "شارعك ملعبك" تهدف إلى تقديم فرص رياضية متنوعة للفتيات في محيطهم القريب.

وطالب احمد البكري رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة من خلال التواجد في جميع المحافظات وأماكن تجمعات المواطنين.