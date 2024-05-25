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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يتوج بـ كأس الاتحاد بعد الفوز على السيتي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

توج مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما حقق الفوز على نظيره السيتي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء تقدم اليونايتد في المباراة عن طريق اللاعب أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بينما أحرز الهدف الثاني اللاعب زميله كوبي ماينو في الدقيقة 39.

وقلص جريمي دوكو النتيجة لمانشستر سيتي في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بفوز اليونايتد بنتيجة 2/1.

وكانت شبكة "أوبتا" العالمية، قد كشفت عن أن الثنائي كوبي ماينو وجارناتشو، قد دخلا التاريخ، بعدما نجح الأول في عمر عمره الحالي 19عامًا و36 يومًا، أن يصبح أصغر هداف إنجليزي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ جون سيسون لاعب وست هام في عام 1964، والذي كان يبلغ اَنذاك 18 عامًا و215 يومًا.

فيما أصبح جارناتشو ثالث مراهق يُسجل هدفًا في نهائي كأس الاتحاد لصالح فريقه مانشستر يونايتد، بعد نورمان وايتسايد في1983 ضد برايتون، وكريستيانو رونالدو في 2004 ضد ميلوول.

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا. 

خط الدفاع: ووكر، ستونز، آكي، وجفارديول.                       

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش ودي بروين.                    

الهجوم: برناردو سيلفا، هالاند، وفودين.

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