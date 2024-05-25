يورو 2024 : منتخب تركيا يعلن تشكيلته المبدئية

أعلن الايطالي فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لمنتخب تركيا التشكيلة المبدئية لمنتخب أسود الأناضول والتي ستشارك في بطولة كأس اوربا 2024 والتي ستنطلق الشهر المقبل في المانيا بمشاركة 24 منتخبا حيث سيلعب منتخب تركيا ضمن المجموعة الرابعة الى جانب كل من جمهورية التشيك و جورجيا والبرتغال .

وحسب ما أعلنه المدير الفني الايطالي فأن القائمة المبدئية تضم 35 لاعبا سيقوم يوم 7 يونيو بأستبعاد تسعة لاعبين منها لتصل الى 26 لاعبا وهي القائمة النهائية التي سيرسلها الاتحاد التركي الى الاتحاد الاوربي لكرة القدم وسيلعب منتخب تركيا مباراتين وديتين قبل انطلاق النهائيات الاوربية امام إيطاليا يوم 4 يونيو في مدينة بولونيا الايطالية وامام بولندا يوم 10 يونيو بمدينة وارسو العاصمة البولندية .

وضمت قائمة منتخب تركيا المبدئية الاعبين :

حراسة المرمى : التاي بياندير ( مانشيستر يونايتد ) و دوجان اليمادار ( تروا ) و ميرت جونوك ( بيشكتاش ) و اوركان كايير ( طرابزون سبور ) .

خط الدفاع : مرت مولدور ( فنربخشة ) و كالجار سوينكو ( فنربخشة ) و فيردي كادي أوغلو ( فنربخشة ) و زكي سيلك ( روما ) و عبد الكريم برداقسي ( جالاتاسراي ) و احمد قابلان ( اياكس امستردام ) و ميريح ديميريل ( أهلي جدة ) و اوزان كاباك ( هوفنهايم ) و ساميت اكيادين ( اوليمبياكوس ) و سينك اوزكاكار ( فالنسيا ) .

خط الوسط : بيرت اوزديمير ( طرابزون سبور ) و كان اوزون ( نورمبيرج ) و هاكان شالاهان أوغلو ( انترميلان ) و أسماعيل اوكسيك ( فنربخشة ) و كان اياهان ( جالاتا سراي ) و اوكاي اوكسولو ( ويست بروميتش ) و اوركون كوكسو ( بنفيكا ) و صالح اوزكان ( بروسيا دورتموند ) .

خط الهجوم : عبد القادر عمر ( هال سيتي ) و أرفان كان قهوجي ( فنربخشة ) و يونس اكاجون ( ليستر سيتي ) و كينان يلدز ( يوفنتوس ) و كريم اكتور أوغلو ( جالاتا سراي ) و باريس البيريلماظ ( جالاتا سراي ) و اوجوز ايدن ( اليناي سبور ) و أردا جولار ( ريال مدريد ) و بيرتوج يلديريم ( ريمس ) و سينيك توسون ( بيشكتاش ) و سميح كيليكوسوي ( بيشكتاش ) و اينش أونال ( بورنموث ) و يوسف يوزجي ( ليل )