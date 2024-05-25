وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون شريكٌ فاعلٌ وموثوق في ترسيخ الأمن والاستقرار في العالم

أعرب وزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا عن اعتزاز حكومات وشعوب دول الخليج بمسيرة مجلس التعاون، مؤكداً أن المجلس ساهم في تعزيز التكامل في مختلف المجالات بين دوله، قائلا بمناسبة ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي الـ43، التي تصادف الـ 25 من مايو من كل عام، إن مسيرة مجلس التعاون تحمل في طياتها تاريخاً ثرياً وتعاوناً ستراتيجياً وتطوراً مستمراً، مشددا على أن دول المجلس قطعت خطوات كبيرة في تحقيق الأهداف التي حددها النظام الأساسي للمجلس؛ من خلال تعزيز أواصر الأخوة والتعاون السياسي والتكامل الاقتصادي والتجاري والأمني والدفاعي والتنمية الإقليمية.



وأشار إلى أن دول التعاون وشعوبها يستذكرون بكل اعتزاز وفخر يوم تأسيسه عام 1981، الذي انطلقت فيه المسيرة المباركة خدمة لدول المجلس وتعزيزاً لأمنها واستقرارها، مؤكدا أن السياسة الرشيدة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دفعت بمسيرة التعاون بين الدول الخليجية لتحقيق أماني شعوبها، ومضاعفة منجزاتها، وتوثيق روابطها العميقة، وتكريس وحدة المصير بينها.



وقال إن مجلس التعاون شهد بكل فخر إنجازات كبيرة ومشهودة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، مضيفاً أن ما حققه المجلس من مؤشرات تنموية طيلة مسيرته التاريخية المباركة من تعاون وإنجاز تحصد ثماره اليوم دولنا وشعوبنا، مبينا أن مجلس التعاون نجح في تعزيز مكانته المرموقة إقليمياً ودولياً، عبر تبنيه سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج، وتحفظ مصالحها ومكتسباتها.



وتابع: "أصبح (مجلس التعاون) شريكاً فاعلاً وموثوقاً به في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار حول العالم، وتمكن من توسيع شراكاته وحواراته الاستراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية الفاعلة".



وزاد: "مجلس التعاون عبر مواقفه التاريخية ودعمه للعمل الجماعي التوافقي المبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية قد أثبت إيمانه بمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي وصونه للقيم والأعراف الدولية".