هشام ماجد.. محطات مهمة في حياته.. حفظي كان وش السعد عليه

يصور الفنان هشام ماجد حاليًا فيلمه الجديد، (إكس مراتي) وهو من إخراج معتز التوني وتأليف كريم سامي ومحمد عبد الوهاب.

وكشف هشام ماجد، في تصريحات لبرناج «أسرار النجوم»، مع إنجي علي، على «نجوم إف إم» أبطال العمل قائلا:"معايا محمد ممدوح (تايسون) وأمينة خليل وهي تركيبة رائعة، وتايسون صديق عزيز وإنسان رائع وهو ممثل مرعب بالنسبة لي".

هشام ماجد وأسرة إكس مراتي

وأضاف: “أمينة خليل أيضا فنانة مميزة بتعرف تختار أعمالها بشكل كويس وهدفها التغيير وتقديم الدور المختلف، ودمها خفيف جدا وفي الفيلم الجمهور سيراها بشكل لذيذ، وأنهينا جزء كبير من التصوير وقريبا سيطرح في السوق”.

كما تحدث هشام ماجد عن الجزء الجديد من مسلسل «اللعبة»، قائلا: «الجزء الخامس ما زال في مرحلة الكتابة، ومعندناش استعداد يكون أقل من الأجزاء السابقة لذلك قررنا نأخذ وقتنا لكي يخرج بأفضل صورة».

ونستعرض معلومات عن هشام ماجد

تخرج هشام ماجد من كلية الهندسة جامعة القاهرة وكون مع أصدقائه في فترة الجامعة فرقة عرفت بفرقة تمر هندي للإنتاج الفني قدمت أفلام ساخرة من الأفلام المصرية الشهيرة كان أنجحها فيلم رجال لا تعرف المستحيل.

هشام ماجد

ولفتت الفكرة نظر محمد حفظي الذي كان وقتها اتجه إلى الإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل أفيش وتشبيه الذي كان يقدم كل حلقة صورة ساخرة لاحدى الكلاسيكيات السينما المصرية.

وأنتج لهم حفظي فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوي النقاد والإيرادات، حاز أحمد فهمي وشيكو على جائزة النقاد لأفضل وجوه جديدة عام 2008م في فيلم ورقة شفرة.

حياة هشام ماجد من الرفاهية للعمل فى عمر صغير

عاش هشام ماجد في بداية حياته حياة مرفهة بفضل وظيفة والده الذي وفَّر له أسباب الحياة الكريمة والرفاهية، لكن تلك الحياة لم تدم طويلًا، فقد توفي والده حينما كان هشام في سن الثالثة عشرة.

فتغيرت الظروف وانقلبت حياة هشام بعد وفاة أبيه على غير ما اعتاد عليه، ما اضطره للخروج للعمل هو وأخوه وهما في سن صغيرة، وكذلك أمه التي خرجت للعمل لتوفر لأولادها مقومات الحياة التي اعتادوا عليها.

هشام ماجد

البداية الفنية لهشام ماجد

كانت بداية هشام ماجد الفنية في أثناء الدراسة الجامعية مع زميليه شيكو وأحمد فهمي حينما كونوا معًا فرقة (تمر هندي للإنتاج الفني)، وقدموا بعض الأعمال السينمائية الساخرة، مثل فيلم (رجال لا تعرف المستحيل) سخرية على فيلم (الطريق إلى إيلات)، وعلى إثرها تعرضوا للمساءة القانونية، ثم فيلم (مافيا) الذي صوَّر فيلمًا للسخرية عليه باسم (عافيا)، ومسلسل (رأفت الهجان) الذي حوله إلى مسلسل (رأفت الهجام)، فقرر المنتج محمد حفظي أن ينتج لهم عملًا دراميًّا عنوانه (أفيش وتشبيه)، يسخرون فيه من الأعمال الكلاسيكية التي قدمتها السينما المصرية.

بنات العم

قدم هشام ماجد أعمال سينمائية عدة، وكانت بدايته في فيلم قصير يحمل اسم (رجال لا تعرف المستحيل) عام 2002، أدى فيه دور البطولة مشاركة مع صديقيه أحمد فهمي وشيكو.

في عام 2008 قدم مع زميليه أيضًا شيكو وأحمد فهمي فيلم (ورقة شفرة)، وقدم فيلم (بنات وموتوسيكلات).

وقدم في عام 2010 فيلم (سمير وشهير وبهير) مع زميليه شيكو وأحمد فهمي، إخراج معتز التوني، وحقق هذا الفيلم نجاحًا جماهريًا كبيرًا.

استمر نجاح الثلاثي هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي بعدها ليقدموا عام 2012 فيلم (بنات العم).

في عام 2014 قدم أيضًا مع زميليه أحمد فهمي وشيكو فيلم (الحرب العالمية الثالثة).

إلى أن انفصل عنهما أحمد فهمي وظل هشام ماجد وشكيو يقدمان الأعمال سويًّا.

بينما في عام 2016 شارك في فيلم (حسن وبقلظ) مع كريم فهمي وعلي ربيع.

هشام ماجد

في عام 2016 قدم فيلم (حملة فريزر) مع زميله شيكو وبيومي فؤاد، وذلك بعد انفصال هشام ماجد وأحمد فهمي عنهما؛ ليقدم فيلم (كلب بلدي).

في عام 2018 قدم فيلم (قلب أمه) مع شيكو، وشاركهما البطولة الفنان محمد ثروت.

بينما قدم في عام 2022 فيلم (حامل اللقب) مع دينا الشربيني ومحمد سلام، إخراج هشام فتحي، وفيلم (تسليم أهالي) مع دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

بينما في عام 2024 أدى بطولة فيلم (فاصل من اللحظات السعيدة) مع هنا الزاهد، إخراج أحمد الجندي.

هشام ماجد

الرجل العناب

شارك الفنان هشام ماجد عدد من الأعمال التلفزيونية، منها مسلسل (أفيش وتشبيه) عام 2006 مع شيكو وأحمد فهمي.

في عام 2010 شارك في مسلسل (نعم ما زالت آنسة).

بينما في عام 2013 اشترك في بطولة مسلسل (الرجل العناب) مع صديقيه شيكو وأحمد فهمي.

في عام 2015 كان ضيف شرف في مسلسل (لهفة) مع دنيا سمير غانم وعلي ربيع.

وفي عام 2016 كان ضيف شرف في مسلسل (نيلي وشريهان) مع دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم.

بينما في عام 2017 شارك في بطولة مسلسل (خلصانة بشياكة) مع أحمد مكي ومحمد أسامة.

وفي عام 2019 اشترك في مسلسل (بدل الحدوتة تلاتة).

هشام ماجد

وخلال في عام 2020 اشترك مع زميله شيكو في بطولة مسلسل (اللعبة) الذي نجح نجاحًا كبيرًا، وشاركهما البطولة محمد ثروت.

بينما في عام 2021 قدم مسلسل (اللعبة) الجزء الثاني، وفي (بيتنا روبوت) مع هشام جمال.

وفي عام 2022 قدم مسلسل (اللعبة) الجزء الثالث.

أما في عام 2023 قدم مسلسل (اللعبة) الجزء الرابع.

وفي عام 2024 قدم مسلسل (أشغال شقة).

أهم برامجه

برنامج (الفرنجة) عام 2015 مع زميليه شيكو وأحمد فهمي، وفكرة البرنامج تعتمد على السفر إلى دول ونقل عادات وتقاليد هذه الدول والمقارنة بينها وبين الوضع في مصر.

هشام ماجد

هشام ماجد مؤلفًا

ألف هشام ماجد بعض الأعمال السينمائية:

في عام 2018 فيلم (عقدة الخواجة).

بينما في عام قدم قصة فيلم (عشان خارجين) قصة، بطولة حسن الرداد وإيمي.

وفي عام 2015 فيلم (زنقة ستات) حسن الرداد وإيمي.

أما في عام 2011 فيلم (بيبو وبشير) بطولة وآسر ياسين ومنة شلبي.

وفي عام 2011 فيلم (فاصل ونعود) كريم عبد العزيز ومحمد لطفي.

وفي عام 2008 فيلم (بوشكاش) بطولة محمد سعد وجميل راتب.

هشام ماجد

جوائز هشام ماجد

حصد جائزة النقاد لأفضل وجه جديد في عام 2008 مناصفة مع زميليه أحمد فهمي وشيكو.