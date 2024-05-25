ثنائي اليونايتد يقتحمان تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي

استطاع ثنائي مانشستر يونايتد كوبي ماينو وأليخاندرو جارناتشو، اقتحام تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما أحرزا هدفين خلال الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات نهائي البطولة.

وكشفت شبكة "أوبتا" العالمية، أن كوبي ماينو البالغ من العمر 19 عامًا و36 يومًا، أصبح أصغر هداف إنجليزي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ جون سيسون لاعب وست هام في عام 1964، والذي كان يبلغ اَنذاك 18 عامًا و215 يومًا.

وأشارت إلى أن جارناتشو يعد ثالث مراهق يُحرز هدفًا في نهائي كأس الاتحاد لصالح فريقه مانشستر يونايتد، بعد نورمان وايتسايد في1983 ضد برايتون، وكريستيانو رونالدو في 2004 ضد ميلوول.

ويرغب مانشستر يونايتد في تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم الحالي، وذلك لتجنب الخروج خالي الوفاض خلال الموسم الحالي.