شاهد بالفيديو.. ثنائية مانشستر يونايتد في شباك السيتي

نجح مانشستر يونايتد في الخروج متقدمًا بهدفين نظيفين على نظيره السيتي، ضمن منافسات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم اليونايتد بالهدف الأول من خلال أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة الثلاثون، فيما ضاعف زميله كوبي ماينو النتيجة في الدقيقة 39، لينتهي الشوط بتقدم اليونايتد بهدفين نظيفين.

شاهد.. هدفي مانشستر يونايتد في شباك السيتي

بينما شهدت مجريات وأحداث الشوط الأول استحواذًا كبيرًا من جانب لاعبي مانشستر سيتي على الكرة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ 75%، مقابل 25% لصالح اليونايتد.

وكان مانشستر يونايتد، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

وسط الملعب: كوبي ماينو، سفيان أمرابط، سكوت ماكتوميناي.

وسط الملعب الهجومي: برونو فرنانديز، أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد.