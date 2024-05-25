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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد بالفيديو.. ثنائية مانشستر يونايتد في شباك السيتي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

نجح مانشستر يونايتد في الخروج متقدمًا بهدفين نظيفين على نظيره السيتي، ضمن منافسات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

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مانشستر يونايتد يتقدم على السيتي بثنائية نظيفة في الشوط الأول

تقدم اليونايتد بالهدف الأول من خلال أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة الثلاثون، فيما ضاعف زميله كوبي ماينو النتيجة في الدقيقة 39، لينتهي الشوط بتقدم اليونايتد بهدفين نظيفين.

شاهد.. هدفي مانشستر يونايتد في شباك السيتي

بينما شهدت مجريات وأحداث الشوط الأول استحواذًا كبيرًا من جانب لاعبي مانشستر سيتي على الكرة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ 75%، مقابل 25% لصالح اليونايتد.

وكان مانشستر يونايتد، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

وسط الملعب: كوبي ماينو، سفيان أمرابط، سكوت ماكتوميناي.

وسط الملعب الهجومي: برونو فرنانديز، أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد.

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