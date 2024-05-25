نيابة بورسعيد تحقق مع "سفاح التجمع"

تُجري النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بقتل عدد من النساء بإحدى المجتمعات العمرانية، وذلك داخل الديوان العام للنيابة العامة بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد.

واكتشف رجال الأمن في محافظة بورسعيد، وجود جثمان لسيدة على إحدى جنبات محور 30 يونيو، واتضح بعد إجراءات عديدة بواسطة النيابة العامة، أن الجثة ضمن مجموعة من الجثث التي تم قتلها بنفس الطريقة، وترجع إلى "سفاح التجمع"

كانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على سفاح التجمع، وذلك عقب مقتل 3 سيدات، وتشير المعلومات إلى أن المتهم كان يعمل مدرسا بمدرسة خاصة، وتم فصله من العمل، وكان المتهم يستقطب السيدات داخل شقة بكومباوند فى القاهرة.

وجاء الكشف عن الجريمة من خلال العثور على جثة سيدة بطريق بورسعيد، فتم تحرير محضر بالواقعة وقامت أجهزة الأمن بتتبع سير القضية وتبين مقتل سيدتين بالقاهرة، وتم تتبع كاميرات المراقبة وجمع المعلومات والسير في تفاصيل الحادث لكشف خيوط الجريمة، وتمكن رجال الشرطة إلى أن المتهم "يدعى ك . س" وراء ارتكاب تلك الجرائم.

وكانت الواقعة التي قادت رجال الشرطة إلى فك لغز الجريمة، وقادت للقبض على المتهم هي العثور على جثة ببورسعيد وبربط الوقائع وتتبع المتهم تبين أنه وراء ارتكاب تلك الجرائم.

وتقوم أجهزة الأمن بفتح تحقيقات موسعة مع المتهم للوقوف حول نشاطه الإجرامي، ويجري استجواب المتهم لمعرفة جرائمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وفى سياق اخر فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات، حيث تم ضبط 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية بحوزتهم فرد خرطوش – طلقات نارية – 2 سلاح أبيض – عدد من مفاتيح دراجات نارية حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة والدرجات النارية، واعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط دراجتين مستولى عليهما.

وضبط عاطل له معلومات جنائية وبحوزته هاتف محمول حال استقلاله دراجة نارية لقيامه بكسر الزجاج الخلفي لسيارة أحد المواطنين حال تواجدها بدائرة قسم شرطة شبرا وسرقة حقيبة بداخلها لاب توب - تابلت - سماعة أذن خاصة لضعاف السمع - مبلغ مالي من داخلها، وتم بإرشاده ضبط جهاز "اللاب توب" - لدى عميله "حسن النية"، واعترف بإلقائه الحقيبة بأحد الشوارع وبداخلها التابلت، وسماعة الأذن خشية تتبعه وصرفه المبلغ المالي.

وتم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بسرقة 2 سماعة كمبيوتر - شاشة كمبيوتر من مبنى مدرسة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وضبط بحوزته المسروقات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة متهم بالتزوير في محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية بمدينة الشروق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجَّهت له تهمة التزوير في محررات رسمية.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 6303 لسنة 2021 جنايات الشروق والمقيدة برقم 1890 لسنة 2021 القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم، بالتزوير في محررات رسمية لإحدى الشركات وتقليد شعار الجمهورية، واستعمال محررات مزورة وتوصل إلى استيلاء على مبلغ مالي من مالك الشركة، وعلى الفور، تم إبلاغ رجال المباحث بالقسم، والقبض على المتهم، وبمواجهته، أقرَّ بارتكاب الواقعة.