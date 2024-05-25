الأهلي والترجي سلسلة من الأرقام القياسية قبل موقعة النهائي

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأبزر في القارة السمراء وهو نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يجمع بين الأهلي والترجي التونسي على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي والترجي مباراة الليلة بهدف حسم لقب أفريقيا حيث تتساوى الفرص بعدما انتهت مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي.

الأهلي والترجي "أرقام قياسية"

الأهلي والترجي هما أكثر الأندية الأفريقية وصولا إلى النهائي فى تاريخ المسابقة القارية برصيد 14 مباراة نهائية للأهلي، وثمانية للترجي.

مواجهة الليلة بين الأهلي والترجي تأتي تحت عنوان النهائي السادس بين الأندية المصرية والتونسية، إذ حققت الفرق المصرية 3 ألقاب، مقابل لقبين لأندية نسور قرطاج.

يبحث الأهلي والترجي عن تحقيق رقم قياسي كأول فريق في تاريخ البطولة، يحافظ على نظافة شباكه فى 10 مباريات متتالية.

الأهلي يمتلك أطول سلسلة لا هزيمة فى البطولة بواقع 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل فى 7 مباريات.

وصل الأهلي إلى نهائي إفريقيا 6 مرات فى آخر 7 نسخ من البطولة، فاز باللقب فى 3 مرات وخسر مثلهم.

يبحث النادي الأهلي عن لقبه الثاني عشر ليصبح أكثر من ضعف أي ألقاب بلد آخر فى القارة.

موعد مباراة الأهلي والترجي

تنطلق مواجهة الأهلي أمام الترجي التونسي في الثامنة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

تُنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.



تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي

حاسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي، محمد بن حميده، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي.

خط الوسط: روجيه أهولو، غيلان الشعلالي، حسام تقا.

خط الهجوم: يان ساس، حسام الدين غشة، رودريجو رودريجيز.