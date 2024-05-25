شاهد «Time Sport» مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت في النهائي الإفريقي

يستضيف الأهلي منافسه الترجي التونسي، اليوم السبت 25 مايو 2024، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين، والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي؟

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

وتنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر قناة بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت

تقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة عبر التردد الأرضي، مع وجود أستوديو تحليلي، ويتولى التعليق عليها المصري محمد الكواليني.

طريقة تشغيل قناة Time Sport

كيف تتلقى إشارة بث مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي أبطال إفريقيا؟

يسمح بنقل المباراة أرضيًا وهو ما ستفعله الهيئة الوطنية للإعلام التي ستنقل المباراة عبر تايم سبورت بتعليق أيمن الكاشف.

التليفزيونات التقليدية

يمكن التقاط تردد القناة عن طريق "الإريال" القديم الذي يوضع أعلى التليفزيون العادي مباشرة بجودة ضعيفة.

يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من «أنالوج» إلى «ديجيتال»، ويتم توصيل الإريال به؛ ليخرج منه كابل ثلاثي «أحمر- أصفر -أبيض»، ويتم توصيلها بالتليفزيون.

الشاشات الحديثة

يحتاج جهاز تحويل «أنالوج» إلى «ديجيتال»، متصلًا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل «UHF Antenna»، وسيخرج من هذا الجهاز وصلة «HDMI» يمكن توصيلها بالتليفزيون.

يحتاج الإريال الموجود أعلى سطح المنزل «UHF Antenna»، ويتم توصيله بالتليفزيون، إذا كان التلفزيون يدعم تحويل «أنالوج» إلى «ديجيتال» دون جهاز خارجي

شاشات تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي

قم بتركيب الهوائي الأرضي «الإريال»، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

وصّل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بالشاشة RF.

ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

عقب انتهاء البحث، احفظ القناة التي استقبلتها.

شاشات لا تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي

يحتاج لجهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، وهو الخاص باستقبال البث الأرضي الرقمي، مع مراعاة أن يكون مدونًا عليه DVBT أو DVBT2.

ركب الهوائي الأرضي «الإريال» ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

وصل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF.

وصل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادي عبر كابل ثلاثي أو كابل HDMI.

ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

تحويل القمر الصناعي إلى إريال أرضي

يمكن تحويل القمر الصناعي خاصة طبق الدش إلى إريال أرضي عادي، من خلال محول «كونفيرتر».

يتم تشغيل المحول من خلال فصل سلك الريسيفر وتركيبه في إحدى جهات المحول الشبيهة بالمدخل في الريسيفر ثم تركيب الجهة الثانية من المحول في التليفزيون في مدخل الإريال الأرضي العادي؛ ليتحول الطبق إلى إريال أرضي، ويتم فصل القنوات الفضائية مؤقتًا.

وبعد توصيل المحول بالتليفزيون، يجب البحث عن القنوات الأرضية على قنوات التليفزيون، من خلال الريموت كنترول الخاص بالتلفزيون؛ لتظهر القنوات الأرضية وبوضوح تام.

وعقب تحويل البث إلى أرضي يجب البحث عن قناة تايم سبورت الأرضية ومن ثم مشاهدة المباراة بطريقة طبيعية.

أكثر من 90 دولة

ومن المقرر أن تتابع أكثر من 90 دولة المباراة النهائية في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، وأمريكا، وجنوب المحيط الهادي.

وشدد «كاف» على أن مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم سيتمكنون من متابعة النهائي بلغتهم الخاصة، وعلى العديد من منصات كاف.