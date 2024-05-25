غدًا.. "العلم والوعى والجمهورية الجديدة" ندوة بكلية التكنولوجيا جامعة الزقازيق

تنظم كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، غدًا الأحد ندوة تثقيفية بعنوان "العلم والوعي والجمهورية الجديدة" تحت رعاية الدكتور "خالد الدرندلي" رئيس جامعة الزقازيق، يحاضر بالندوة الدكتور مهندس "حافظ محمود حسن" محاضر الاستراتيجية والأمن القومى، ومساعد وزير التجارة والصناعة، ومساعد رئيس وفد مصر في العديد من الدول الافريقية والأوروبية والولايات المتحدة الامريكية، متحدثًا عن مفهوم الجمهورية الجديدة وأبعادها الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة وفقاً لخطط هادفة، وأنه لا يمكن تحقيق الاستثمار والصناعة دون وجود بنية تحتية وشبكات طرق سليمة ومشروعات قومية.

تقام الندوة تحت أشراف الدكتور "عاطف حسين" نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة "جيهان يسرى" نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق..

أكد الدكتور "خالد محروس" عميد كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، حرص إدارة الكلية على عقد العديد من الندوات والفاعليات التثقيفية التي تستهدف زيادة الوعي لدي الطلاب، وتهدف إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم، مشيدًا بالدور الإيجابي لمؤسسات الدولة المختلفة علي كافة المستويات والأصعدة في تنفيذ عدد من المبادرات وأبرزها "حياة كريمة" ومشروع "مودة" و "رعاية ذوى الهمم" والمبادرات الصحية، وغيرها من المبادرات والمشروعات التى تستهدف الإرتقاء بمستوي الوعى وبناء الانسان والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، أنه مع بداية الجمهورية الجديدة أهتمت جميع المؤسسات الحكومية بالشباب وقررت الاستثمار فيهم سواء من خلال البرامج و المبادرات المنفذة على أرض الواقع أو الأفكار المقدمة في المواد الإعلامية على شاشات القنوات الفضائية والتليفزيونية، فالبناء يبدأ بالشباب لأنهم الأمل والمستقبل، مضيفاً أن الدولة تشهد الآن العديد من الإنجازات بكافة القطاعات فعلي سبيل المثال لا الحصرمشروعات المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية والتي تفتح الكثير من فرص العمل أمام الشباب.

وأشار الدكتور "خالد محروس" أنه سيتم علي هامش الندوة افتتاح مشاريع التخرج بمختلف اقسام الفرق النهائية، بحضور الدكتورة جيهان العميرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد رميح وكيل الكلية لشئون الدرسات العليا وخدمة المجتمع، والدكتور ضياء العراقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

الدكتور خالد الدرندلي - رئيس الجامعة