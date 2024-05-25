أبو تريكة يوجه رسالة لجماهير الأهلي في مباراة الترجي

حرص محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة إلى جماهير القلعة الحمراء الحاضرة في استاد القاهرة الدولي لمساندة الفريق أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أبو تريكة خلال تصريحات عبر قنوات بي إن سبورتس الناقلة للمباراة، "مثلما قلت الأهلي والترجي واحد.. ولا داعي للتعصب".

وأضاف "شعرت أن قلبك توقف عند استاد القاهرة؟ هذا طبيعي، لكن الأهلي والترجي واحد، نريد مباراة جيدة غير المباراة الأولى التي لم يكن فيها أداء، أتمنى التوفيق لكلا الفريقين، وبالتأكيد أتمنى الفوز للأهلي".

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي في تونس ويدخل الأهلي مباراة الترجي متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل الدفاع عن لقبه والوصول للتتويج الـ12 له في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا.

نهائي الأهلي والترجي في لغة الأرقام



تشهد مباراة اليوم بين الفرق الأول لكرة بالنادي الأهلي والترجي التونسي في نهائي أفريقيا مجموعة من الأرقام القياسية المنتظر تحقيقها من جانب الفريقين وبالتحديد للنادي الأهلي تجعل منها مباراة تاريخية.

حيث تعد مواجهة اليوم هي رقم 24 في مواجهات الفريقين والأكثر تكرارا في مباريات البطولة على مستوى القارة، والثالثة من حيث الترتيب على مستوى العالم.

وفي حال تتويج الأهلي باللقب للمرة الثانية عشر تاريخيًا على حساب الترجي سيُعادل المارد الأحمر رقمًا قياسيًا حققه من قبل في نسخة 2005، عندما توج باللقب بدون هزيمة.

ويرغب فريق الكرة بالنادي الأهلي بلقاء اليوم في تحقيق الفوز بدون استقبال أهداف في مرماه ، ليكون المارد الأحمر هو الفريق الوحيد في تاريخ قارة أفريقيا الذي حقق لقب بطولة بطولة دوري أبطال إفريقيا وهو لم يستقبل سوى هدف واحد.

كما سيصبح النادي الأهلي أول فريق عربي و إفريقي لكرة القدم يشارك في بطولة إنتركونتننتال الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بداية من العالم الحالي بدلا من كأس العالم للأندية بينما يصبح هذا الجيل الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي الأهلي 4 دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر كل من إمام عاشور ورضا سليم ووسام أبو علي ومحمود الزنفلي وموديست الفوز بأول لقب بدوري أبطال أفريقيا لهم في مسيرتهم الكروية.



بينما ينتظر اللاعب رامي ربيعة الفوز التتويج باللقب السادس له في تاريخه ليكون أكثر لاعب في تاريخ النادي الأهلي فوزا بالأميرة السمراء.

ويكفي الأهلي تسجيل هدف وحيد في شباك أبناء باب سويقة للتتويج باللقب للمرة الثانية عشر تاريخيًا في النهائي السابع عشر في تاريخه والخامس على التوالي في رقمين قياسيين فريدين ينافس الأحمر فيهما نفسه.



الأهلي يحقق رقم قياسي في أفريقيا



وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، بعدما وصل للمباراة رقم 21 على التوالي بدون هزيمة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، متخطيًا رقم الترجي التونسي السابق والذي حقق 20 مباراة سابقة بدون خسارة بين عامي 2018 و2020.

موعد مباراة الأهلي والترجي

تنطلق مواجهة الأهلي أمام الترجي التونسي في الثامنة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

تُنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.



تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي

حاسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي، محمد بن حميده، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي.

خط الوسط: روجيه أهولو، غيلان الشعلالي، حسام تقا.

خط الهجوم: يان ساس، حسام الدين غشة، رودريجو رودريجيز.