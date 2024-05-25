قائمة منتخب مالي لخوض مواجهتي غانا ومدغشقر

كشف الاتحاد المالي لكرة القدم، عن قائمة المنتخب الأول لكرة القدم التي ستخوض مواجهتي غانا ومدغشقر، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر مواجهة منتخب مالي نظيره الغاني في السادس من يونيو لهذا الموسم، بينما سيواجه منتخب مدغشقر في الحادي عشر من الشهر ذاته، ضمن منافسات الجولة الـ 3 و4 من التصفيات المؤهلة لمونديال العالم.

قائمة مالي لمواجهتي غانا ومدغشقر

حراس المرمى: جيجي دياري (يونغ أفريكانز)، مامادو ساماسا (لافال)، نجولو تراوري (ستاد مالي).

خط الدفاع: فالاي ساكو (مونبلييه)، بوبكر كواتي (مونبلييه)، موديبو ساجنان (مونبلييه)، داوودا جيندو (ريد بول سالزبورغ)، سيكو نياكتي (سبورتنج براجا)، عبدولاي ديابي (سان جالن)، ساليم جاكيتي (باليرمو)، أمادو دانتي (زيورخ)، مامادو فوفانا (ميتز)

خط الوسط: أحمد هايدارا (لايبزيغ)، داديه ساماسيكو (قادش)، لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا)، كاموري دومبيا (بريست)، مامادي ديامبو (ريد بول سالزبورغ)، محمد كامارا (موناكو)، أليو ديانج (الأهلي).

خط الهجوم: إل بيلال توريه (أتالانتا)، موسى سيالي (ستراسبورج)، نيني دورجيليس (ريد بول سالزبورغ)، لاسينا سينايوكو (أج أوكسير)، يوسف نياكاتي (سبورتنج براجا)، أداما مالودا تراوري (فيزيوس)، سيكو كوتيه (ساليسبرج)، محمد كمارا، بودكار ديارا.