"لو ربنا أراد".. هل يُلمح أحمد العوضي للعودة بمغازلة «وحش الكون"؟

شغل اسم النجم أحمد العوضي عددًا كبيرًا من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاته الأخيرة عن علاقته الشخصية والفنية مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ما جعله يتصدر محركات موقع البحث العالمي جوجل .

فتح الفنان أحمد العوضي، قلبه للإعلامي عمرو الليثي، خلال اللقاء الأخير، الذي جمعهما عبر أحد تطبيقات المحادثات الشهيرة، الذي أدلى خلاله بتصريحات عدة عن عودته لطليقته ياسمين عبدالعزيز، وإمكان تعاونهما في عمل فني بالمستقبل رغم انفصالهما.

أحمد العوضي يُلمح برغبته للعودة لياسمين عبدالعزيز.. "بحبها ولو ربنا أراد هنرجع":

حسم "العوضي" أمر عودته لـ"ياسمين"، قائلًا: “أكنّ كل الاحترام للفنانة ياسمين عبدالعزيز، وأنا بحبها جدًا وهناك احترام وود متبادل بيننا، لا يوجد خلاف بيننا، ولو أراد الله أن نرجع إلى بعض مرة أخرى سنعود، إضافة أنها لديها مكانة كبيرة في قلبي، وأنا أيضًا لى مكانة كبيرة عندها".

كشف الفنان عن موقفه من التعاون مع طليقته ياسمين عبدالعزيز، في فيلم سينمائي بالمستقبل، قائلًا: "طبعًا ممكن يجمعنا فيلم وأنا أتشرف بده".

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

«بالدموع» ياسمين عبدالعزيز تروى تفاصيل انفصالها عن العوضي:

روت ياسمين عبدالعزيز، خلال آخر لقاء في برنامج «صاحبة السعادة» مع إسعاد يونس، أسباب انفصالها عن «العوضي»، قائلة: "انفصلنا عشان ربنا عايز كده، وعملت عمرة وصليت استخارة، لكن ربنا أراد يحصل بينا كده".

تابعت ياسمين عبدالعزيز، باكية: "أنا بقيت رقيقة أوي، مكنتش كده والله، لما حبيت أحمد اكتشفت أن أنا مكنتش بحب قبل كده، إن الحب اللي قبل كده ده أنا محبتش، أن أحمد أول حب في حياتي، وكنت فاكرة أن قبل كده ده حب، لا مكانش حب لأ هو الحب الحقيقي أحمد، وبعد ما عملت استخارة وروحت عملت عمرة ودعيت ربنا اللي رايده هيكون، وأنا ربنا عايز يمشيني في السكة دي أنا راضية واللي هو عايزه يكون، وحتى لو كان عايز يدخلني في سكة مش على رغبتي لأ هو اللي شايف مش ممكن يكون ده خير".

ياسمين عبدالعزيز

وأشارت «ياسمين» إلى حبها الشديد له، قائلة: "أنا عارفة أن أحمد بيحبني على فكرة، وهو عارف إني مش بس بحبه، دا أنا بعشقه، وبعيدًا أن فيه سبب من الأسباب مينفعش نتكلم فيه ومش خيانة، عشان في ناس مؤذية كتير، ده في ناس مورهمش حاجة غير أنهم يؤذوني بس بقالهم سنين، وأنا مش هينفع أتكلم في تفاصيل، والجمهور الناس الحقيقية اللي بتحبنا هي حبنا مع بعض، وفيه بقى الناس الشريرة اللي بتسخن وفيه ناس قلبها أسود ميقدروش يشوفوا اتنين بيحبوا بعض عشان هما ميعرفوش يعني أيه حب، جواهم كره محبوش فميعرفوش يعني ايه حب".

ياسمين عبدالعزيز: بهرب من الفيسبوك بسبب صورنا مع بعض:

وعن مقابلة صدفة تجمعهما في يوم من الأيام، قالت «ياسمين»: "أنا طول الوقت بهرب افتح الفيسبوك ألاقيني أنا وهو حاضنين بعض، افتح تيك توك ألاقيهم عاملين لينا فيديوهات، يا جماعة ارحموني الحاجات دي بتوجع على فكرة، وبتبتدي تفكري في اللي فات والحاجات دي بتوجعك بالذات كمان لما تكوني بتحبيه".

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

الجمهور يُثير على العوضي.. «كل واحد منكم بيحب التاني مبترحعوش ليه»

أحدث لقاء ياسمين عبدالعزيز، ثورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحاول الجمهور الصلح بينهما، ولكن "العوضي"، خرج عبر منشور عبر حسابه بموقع «فيسبوك» ليرد على مظاهرة الحب التي أشعلت المنصات، قائلًا: "كل الامتنان لياسمين أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي، وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، فلم أرَ منها إلا كل طيبة وخير وكانت خير حبيبه وزوجة”.

وأشار أحمد العوضي، إلى مدى حبه لـ"ياسمين"، قائلًا: “أنا قلت قبل كده إنها حبي الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدقوه، وكلامنا واعترافنا بحبنا لبعض حتي بعد الانفصال، يعني أن الطلاق ليس معناه انتهاء الحب ولكنه معناه انتهاء النصيب".

أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

وردًا على رغبة الجمهور في عودتهما، قال: "رجوعنا هو (أمر خاص جدًا جدًا جدًا) بيننا، (فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوي قاطنيها)، وكانت رسالتنا لبعض قدامكم وانتو إخواتنا إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر، ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك وإن تعذر الرجوع فهي إرادته أيضًا".

وعن تساؤلات الجمهور عن الأسباب التي تمنع عودتهما، قال "العوضي"" كل واحد منكم بيحب التاني مبترحعوش ليه؟ فإجابتي هي السؤال نفسه، لو هي كده ما كنا رجعنا فعلا؟ ولكن كما قلت فهي أمور خاصة جدًا جدًا، وعهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الاحترام في العلاقة وكذلك الاحترام في الانفصال، أنا مقدر كل مشاعر أخواتي اللي حبو حبنا لبعض لكن رجاء كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدروا قرارنا بالانفصال فهو نصيب".

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

«العوضي»: قدمنا نموذجًا طيبًا في أخلاق النهايات:

تابع العوضي: “ولو احنا قدمنا ليكم نموذجًا طيبًا في الحب فإحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات إعمالًا لقول الله تعالي (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)، لأن حقيقي مفيش أجمل من ذكر الفضل بين الناس وتذكر المواقف الجميله والأيام الحلوة على مستوى الصداقة أو العمل... ما بالك بين اثنين جمعهم الزواج والحب فهو أولي بذكر الفضل وقت الإنفصال”.

واختتم أحمد العوضي حديثه للجمهور، قائلًا: “شكرًا لمشاعركم الجميلة وسعيكم للخير وإن دل فهو يدل على طيب أصلكم وكرم أخلاقكم فأنتم أخواتنا وحبنا ليكم قد حبكم لينا وأكتر، وأخيرًا كانت وتظل ياسمين هي الحب الحقيقي الوحيد في حياتي”.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي