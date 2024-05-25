الأمن يلاحق لصوص الدراجات النارية والتكاتك في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات، حيث تم ضبط 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية بحوزتهم فرد خرطوش – طلقات نارية – 2 سلاح أبيض – عدد من مفاتيح دراجات نارية حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة والدرجات النارية، واعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط دراجتين مستولى عليهما.

وضبط عاطل له معلومات جنائية وبحوزته هاتف محمول حال استقلاله دراجة نارية لقيامه بكسر الزجاج الخلفي لسيارة أحد المواطنين حال تواجدها بدائرة قسم شرطة شبرا وسرقة حقيبة بداخلها لاب توب - تابلت - سماعة أذن خاصة لضعاف السمع - مبلغ مالي من داخلها، وتم بإرشاده ضبط جهاز "اللاب توب" - لدى عميله "حسن النية"، واعترف بإلقائه الحقيبة بأحد الشوارع وبداخلها التابلت، وسماعة الأذن خشية تتبعه وصرفه المبلغ المالي.

وتم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بسرقة 2 سماعة كمبيوتر - شاشة كمبيوتر من مبنى مدرسة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وضبط بحوزته المسروقات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة متهم بالتزوير في محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية بمدينة الشروق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجَّهت له تهمة التزوير في محررات رسمية.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 6303 لسنة 2021 جنايات الشروق والمقيدة برقم 1890 لسنة 2021 القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم، بالتزوير في محررات رسمية لإحدى الشركات وتقليد شعار الجمهورية، واستعمال محررات مزورة وتوصل إلى استيلاء على مبلغ مالي من مالك الشركة، وعلى الفور، تم إبلاغ رجال المباحث بالقسم، والقبض على المتهم، وبمواجهته، أقرَّ بارتكاب الواقعة.

وكانت قد أصدرت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، حكمها على الفنانة انتصار لاتهامها بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي، بالبراءة.

وقالت المحامية مها عكاشة، دفاع الفنانة انتصار، خلال جلسة محاكمة الفنانة لقيامها بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي، إن مقيم الجنحة يبحث عن الشهرة، مشيرة إلى أنه لم يحرر محضرًا في يوم الواقعة وإنما أقام جنحة بعد الواقعة بـ5 أشهر.

ودفعت المحامية الحاضرة عن الفنانة انتصار بالتقادم في الإبلاغ، حيث مر على الواقعة أكثر من 5 أشهر، مما يعد كيدية الاتهام وتلفيقه والسعي وراء الشهرة من جراء مخاصمة فنانة مشهورة.

كما دفعت بانتفاء ركني جريمة السب والقذف بركنيها المادي والمعنوي، وأن الفنانة انتصار هي التي توجهت لقسم شرطة قصر النيل وحررت محضرًا ضده في يوم الواقعة، في حين أن المشكو في حقه (السايس) حرر هو الآخر محضرًا بعد الواقعة بـ5 أشهر.

وقدمت دفاع الفنانة انتصار عدة حوافظ طويت على مستندات رسمية تفيد بتحرير أكثر من سبعة من سكان المنطقة التي تسكن فيها الفنانة انتصار، محاضر رسمية اشتكوا فيها من تعدي حراس العقارات هناك والسياس عليهم تعديًا يصل إلى التعدي الجسدي باستخدام أسلحة بيضاء.