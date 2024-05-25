المشدد 5 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة متهم بالتزوير في محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية بمدينة الشروق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجَّهت له تهمة التزوير في محررات رسمية.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 6303 لسنة 2021 جنايات الشروق والمقيدة برقم 1890 لسنة 2021 القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم، بالتزوير في محررات رسمية لإحدى الشركات وتقليد شعار الجمهورية، واستعمال محررات مزورة وتوصل إلى استيلاء على مبلغ مالي من مالك الشركة، وعلى الفور، تم إبلاغ رجال المباحث بالقسم، والقبض على المتهم، وبمواجهته، أقرَّ بارتكاب الواقعة.

كما أصدرت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، حكمها على الفنانة انتصار لاتهامها بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي، بالبراءة.

وقالت المحامية مها عكاشة، دفاع الفنانة انتصار، خلال جلسة محاكمة الفنانة لقيامها بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي، إن مقيم الجنحة يبحث عن الشهرة، مشيرة إلى أنه لم يحرر محضرًا في يوم الواقعة وإنما أقام جنحة بعد الواقعة بـ5 أشهر.

ودفعت المحامية الحاضرة عن الفنانة انتصار بالتقادم في الإبلاغ، حيث مر على الواقعة أكثر من 5 أشهر، مما يعد كيدية الاتهام وتلفيقه والسعي وراء الشهرة من جراء مخاصمة فنانة مشهورة.

كما دفعت بانتفاء ركني جريمة السب والقذف بركنيها المادي والمعنوي، وأن الفنانة انتصار هي التي توجهت لقسم شرطة قصر النيل وحررت محضرًا ضده في يوم الواقعة، في حين أن المشكو في حقه (السايس) حرر هو الآخر محضرًا بعد الواقعة بـ5 أشهر.

وقدمت دفاع الفنانة انتصار عدة حوافظ طويت على مستندات رسمية تفيد بتحرير أكثر من سبعة من سكان المنطقة التي تسكن فيها الفنانة انتصار، محاضر رسمية اشتكوا فيها من تعدي حراس العقارات هناك والسياس عليهم تعديًا يصل إلى التعدي الجسدي باستخدام أسلحة بيضاء.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي بمعاقبة المتهم بتهريب المهاجرين إلى الخارج بطريقة غير شرعية، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه في النزهة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية في النزهة.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 18318 لسنة 2023 جنايات النزهة والمقيدة برقم 5082 لسنة 2023 شرق القاهرة، عن قيام المتهم "ع.م"، بانضمامه لجماعة إرهابية منظمة لتهريب المهاجرين إلى الخارج، بطريقة غير شرعية بغرض الحصول على مقابل مبالغ مالية، على الفور تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.