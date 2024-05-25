براءة الفنانة انتصار من تهمة سب وقذف سايس

أصدرت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، حكمها على الفنانة انتصار لاتهامها بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي، بالبراءة.

وقالت المحامية مها عكاشة، دفاع الفنانة انتصار، خلال جلسة محاكمة الفنانة لقيامها بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي، إن مقيم الجنحة يبحث عن الشهرة، مشيرة إلى أنه لم يحرر محضرًا في يوم الواقعة وإنما أقام جنحة بعد الواقعة بـ5 أشهر.

ودفعت المحامية الحاضرة عن الفنانة انتصار بالتقادم في الإبلاغ، حيث مر على الواقعة أكثر من 5 أشهر، مما يعد كيدية الاتهام وتلفيقه والسعي وراء الشهرة من جراء مخاصمة فنانة مشهورة.

كما دفعت بانتفاء ركني جريمة السب والقذف بركنيها المادي والمعنوي، وأن الفنانة انتصار هي التي توجهت لقسم شرطة قصر النيل وحررت محضرًا ضده في يوم الواقعة، في حين أن المشكو في حقه (السايس) حرر هو الآخر محضرًا بعد الواقعة بـ5 أشهر.

وقدمت دفاع الفنانة انتصار عدة حوافظ طويت على مستندات رسمية تفيد بتحرير أكثر من سبعة من سكان المنطقة التي تسكن فيها الفنانة انتصار، محاضر رسمية اشتكوا فيها من تعدي حراس العقارات هناك والسياس عليهم تعديًا يصل إلى التعدي الجسدي باستخدام أسلحة بيضاء.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي بمعاقبة المتهم بتهريب المهاجرين إلى الخارج بطريقة غير شرعية، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه في النزهة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية في النزهة.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 18318 لسنة 2023 جنايات النزهة والمقيدة برقم 5082 لسنة 2023 شرق القاهرة، عن قيام المتهم "ع.م"، بانضمامه لجماعة إرهابية منظمة لتهريب المهاجرين إلى الخارج، بطريقة غير شرعية بغرض الحصول على مقابل مبالغ مالية، على الفور تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

وفى سياق اخر فقد انتظمت عناصر التأمين من رجال الداخلية داخل استاد القاهرة الدولي وبمحيطه لتأمين مبارة الأهلي والترجي في بطولة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واتخذت الأجهزة الأمنية المسئولة عن تأمين مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي التى تقام مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، إجراءات صارمة لتنظيم دخول الجماهير ومنع دخول المواد المحظورة.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة اليوم 52 ألف مشجع لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشدد رجال الأمن على ضرورة اتباع التعليمات الأمنية.

من جانبه، كشف مصدر أمني أنه تم تشكيل فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير من البوابات المخصصة لهم وصولا للمدرجات ومنع دخول المحظورات من الشماريخ واللافتات المسيئة مع تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويشارك في عملية التأمين عدد كبير من الضباط والأفراد المتواجدين فى محيط الاستاد وفى الشوارع المؤدية إليه، ما يضمن الخروج بالمباراة إلى بر الأمان، مع التشديد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال حائزي الممنوعات.