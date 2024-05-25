الحوثيون يؤجلون إطلاق سراح 100 محتجز من القوات الحكومية

قالت جماعة الحوثي إنها أجلت إطلاق سراح نحو 100 محتجز من القوات الحكومية اليمنية بعدما أعلنوا في وقت سابق عزمهم الإفراج عنهم يوم السبت.

ونقلت رويترز عن مسؤول حوثي إن التأجيل يرجع إلى "أسباب فنية"، مضيفا أن الإفراج سيتم في وقت آخر.

وأعلن عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين في بيان، أمس الجمعة، إن الجماعة ستفرج عن 100 محتجز اليوم "بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد".

وكانت آخر مرة تطلق فيها ميليشيا الحوثي سراح محتجزين في أبريل 2023عندما أجرت اتفاق تبادل شمل 250 حوثيا مقابل 70 من القوات الحكومية.

وقالت مصادر في الحكومة إن الحوثيين يستغلون ملف الأسرى سياسيا وإعلاميا وأن إعلانهم عن إطلاق أسرى غير صحيح، وإنما سيطلقون أشخاصا تم اختطافهم من منازلهم في مناطق سيطرتهم خصوصا ممن يعارضون الجماعة ويرفضون موالاتهم.

واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بخطف العشرات يوميا وإطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية وآخرين يتم مقاضاتهم مقابل تجنيد للقتال في صفوفهم.