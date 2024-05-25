غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء

في أول أيام الامتحانات التحريرية لامتحانات الدبلومات الفنية (الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري)، الدور الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 بمحافظة جنوب سيناء، وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء ا.ح.دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وترأس محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم السبت الموافق 25/ 5 / 2024 م، غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم الرئيسية بطور سيناء وبحضور السادة الأعضاء .

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم الاطمئنان من وصول أوراق الأسئلة من مراكز التوزيع للجان الامتحان، كما أكد وكيل الوزارة على مديري الإدارات بالتنبيه، مشددًا على رؤساء اللجان بختم ورقة الأسئلة بالختم البيضاوي للمدرسة، مع التأكيد، مشددًا بحظر التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين ومراقب الدور، مع التنويه بتوفير الجو الهادئ لأبنائنا وبناتنا في اللجان، مضيفًا أنه سيتم الإحالة للشؤون القانونية عند وجود مخالفة للضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحان .

يذكر أن إجمالي عدد المستهدفين لأداء الامتحانات من طلاب وطالبات الدبلوم الثانوي الفني بالمحافظة 1227 طالبًا وطالبة داخل 14 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، إضافة الى مركزين رئيسين بمدينة طور سيناء وأبوزنيمة يتبعهما 6 مراكز فرعية .

وقد بدأت اليوم الامتحانات التحريرية السبت الموافق 25 / 5 /2024 م، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 6 /2024م، حسب الجداول المعلن.