منح وزير الأوقاف درع الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير

أهدى أ.د/ محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان وأ.د.م/ قايرات قورمانباييف نائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان درع الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم السبت 25 / 5 / 2024م تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان: (الخطاب الديني في الفضاء الإلكتروني .. التحديات والحلول)، وتسلمه الدكتور محمود عبد الخالق الفخراني الذي حضر المؤتمر نائبًا عن وزير الأوقاف.