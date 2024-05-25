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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

منح وزير الأوقاف درع الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير

بوابة الوفد الإلكترونية

أهدى أ.د/ محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان وأ.د.م/ قايرات قورمانباييف نائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان درع الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان   لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم السبت 25 / 5 / 2024م تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان: (الخطاب الديني في الفضاء الإلكتروني .. التحديات والحلول)، وتسلمه  الدكتور محمود عبد الخالق الفخراني الذي حضر المؤتمر نائبًا عن  وزير الأوقاف.

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