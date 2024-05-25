وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتابع أعمال تصحيح الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بالشرقية

تابع الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، برفقة الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، مدى انتظام أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادتين الإبتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023م اليوم السبت الموافق 25/5/2024م، بمقر: معهد الصفوة النموذجي بنين، ومعهد الزقازيق الثانوي وكذلك معهد السادات الإعدادي.

وتفقد وكيل قطاع المعاهد؛ غرف التصحيح، مشددًا على مشرفي المواد، والمراجعين الفنيين، ومقدري الدرجات، بضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول، مع تطبيق مبدأ الأمانة والشفافية التامة؛ ليحصل كل طالب على حقه.

وناشد رئيس المنطقة مُقدري الدرجات بضرورة التوقيع ثلاثيًا، ومراجعة جميع الفقرات المكتوبة لكل طالب، وعدم ترك أي فقرة دون تصحيح .

وكان طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية بمنقطة الشرقية قد أدوا الامتحانات خلال الأيام الماضية، في أجواء اتسمت بالمرونة واليسر دون رصد أية سلبيات.

يشار إلى أن أعمال التصحيح تتم من خلال ثلاثة مراكز بمنطقة الشرقية الأزهرية، وقد انطلقت اليوم أول أيام التصحيح.

وفي سياق متصل، وأناب الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية؛ محمد عطية، منسق المنطقة للمشروع التربوي« أنا الراقي بأخلاقي»، ومحمد عبد العظيم الدحار، مدير إدارة أبو حماد التعليمية الأزهرية، بافتتاح معرض المشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي» بمقر معهد فتيات القرين الإعدادي النموذجي بإدارة أبو حماد التعليمية.

حضر الافتتاح الذي تم تحت رعاية الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مديرعام الشئون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد؛ عدد من موجهي الإدارة وموجهي التربية الفنية، وجمع من المعلمين والطالبات وجمع من أفراد المجتمع المدني ومنسوبي الأزهرالشريف.

وشملت المعروضات أعمال متعددة لأنشطة المبادرة، من مجسمات ومجلات حائط وأعمال فنية ومشغولات يدوية، وغيرها من النماذج التي قام بتنفيذها طلاب المعاهد تحت إشراف معلميهم ومنسقي المعاهد للمراحل الدراسية، ونالت إعجاب الجميع، كما تم تقديم بعض الفقرات والقصائد عن قيم المبادرة.

وأشار منسق المنطقة إلى أن افتتاح معرض أبوحماد يعد سابقة هي الأولى بين المناطق الأزهرية، حيث يعد هذا المعرض هو الخامس من نوعه للمبادرة خلال العام الدراسي الجاري.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد أطلق مبادرة أنا الراقي بأخلاقي، استجابة لما تفرضه علينا تعاليم الدين الحنيف، واقتداءً بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، ورغبة من الأزهر الشريف في مواجهة الانحرافات السلوكية والأفكار المتطرفة على الأصعدة كافة، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ورؤية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التي تهدف إلى غرس الأخلاق الحميدة في نفوس النشء، وتعزيز الانتماء الوطني، وتجنب الأفكار الشاذة الوافدة، التي تخالف صحيح الدين والتقاليد المجتمعية الأصيلة، ونجحت منطقة الشرقية الأزهرية في تفعيل أنشطة المشروع على الوجه الأكمل.